خطر داهم.. الدراجات البخارية تثير استياء مواطني المنيا.. صور

يعانى أهالى مدن محافظة المنيا وقراها من انتشار الدراجات البخارية وخاصة بين الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم الـ20 عامًا، ويقومون بآداء حركات بهلوانية خطيرة في الأفراح وفي المناسبات المختلفة أو بلا مناسبة أحيانًا في وسط الطريق العام، وهو ما يفتح الباب أمام اندلاع الكثير من الحوادث بين المارة والمواطنين الابرياء .



اضافة الى قيام البعض منهم بتنظيم سباقات فيما بينهم فى الساعات المتأخرة من الليل و يصدرون أصواتا مزعجة تثير سخط المواطنين واستيائهم ومنهم من يقود الدراجة البخارية بسرعة جنونية وسط المارة وفى الطرق المزدحمة و المكتظة بالمواطنين .



يقول عادل غالى بكالوريوس خدمة اجتماعية إن الدراجات النارية سلاح ذو حدين، من الممكن أن تنجز فى إنهاء مصالح بشكل سريع، إلا أنها في الوقت نفسه تعد وسيلة من وسائل النهب والسرقة بشكل سريع أيضا وهو أمر من الممكن حدوثه بواسطة شخصين يستقلان الموتوسيكل ويسرقان ما لدى المرء من أموال او خطف حقائب السيدات.



مضيفًا أنه يجب تطبيق قانون المرور بحسم لمن يستخدم الموتوسيكلات ذات الأصوات المرتفعة ، لأنها تؤدي إلى التسبب في إزعاج شديد، وخاصة خلال ساعات الليل المتأخرة .



وتضيف سيدة ابراهيم موظفه أنه يوميًّا تحدث حوادث وموت أو تحطيم وتكسير عظام الشخص المستقل للموتوسيكل، متسائلة: هل السبب هو عيب في تلك الموتوسيكلات أو ينقصها بعض الأجهزة في تكوينها الداخلي، قائلة كنوز الدنيا لا تعادل ظافر من أظافر الشباب المفقودين من حوادث الموتوسيكلات".



وتساءلت هل الشاب الذى يستقل الدراجات البخارية بسرعة عالية بجنون يقوم بتقليد افلام الأكشن المدمرة أم أن هؤلاء الشباب غير مدربين جيدًا على استعمالها، مشيرتا إلى أنه في هذه الحالة يجب آلا يقوم التاجر بالبيع إلا لمن معه رخصة لقيادة الدراجات، كما يجب تدريب من يريد أن يستقل دراجة فى إدارات المرور ومنحه رخصة قيادة بعد اختباره عدة مرات .



وتشير الاحصائيات الى ان المنيا على مدار السنوات الأخيرة شهدت عدد من الحوادث الإرهابية، التى أسفرت عن استشهاد رجال الشرطة ومواطنين ابرياء استخدمت فيها الدراجات البخارية وكان من أبرزها الواقعة التى شهدها شارع التنظيم والإدارة بحى جنوب مدينة المنيا عندما أطلق مجهولان يستقلان دراجة بخارية بدون لوحات معدنية وابلا من الأعيرة النارية على رقيب الشرطة علاء محمد، فلقى مصرعه على الفور، وتمكن ضباط مباحث مديرية أمن المنيا، فى كشف غموض ملابسات واقعة مقتل مساعد الشرطة حليم حنا، وتبين أن مجهولين أطلقوا أعيرة نارية عليه وفروا هاربين مستقلين دراجة بخارية



ومن جانبها اجهزة المرور بالمنيا من جانبها تقوم بعدة حملات مستمرة لضبط الدراجات البخارية المخالفة وتطبيق القانون على الشباب الذين لا يحملون رخص قيادة ومصادرة الدراجات وتوقيع اقصى الغرامات لضبط الشارع المنياوى

