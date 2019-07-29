مؤتمرات الشباب.. مواجهة بين الدولة وأبنائها.. والسيسي يدون الملاحظات ويحاور الحضور.. ويتابع الحكومة في تنفيذ توصيات القرارات التي ينتظرها المواطنون.. وتحول مصر لـ«منصة عالمية»

مؤتمرات الشباب.. منصة حوارية.. ومواجهة بين الدولة وأبنائها.. السيسى يتابع الحكومة فى تنفيذ التوصيات

الشباب يتحول من مستمع للحكومة إلى متحدث.. يطرح الأفكار والرؤي في مختلف القضايا والملفات بكل حرية وشفافية

الشباب يتحول من مستمع للحكومة إلى متحدث.. يطرح الأفكار والرؤي في مختلف القضايا والملفات بكل حرية وشفافية

يوما بعد الآخر تثبت مؤتمرات الشباب نجاحها على الساحة المصرية ، وتحولت لمنصة حوار تجمع بين الدولة بأجهزتها ومؤسساتها من جهة وشبابها من جهة اخرى ، يجلس المسئولون ليستعموا لجيل المستقبل ، ويحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على تدوين الملاحظات فى مختلف الجلسات ويحاور الشباب ويتفاعل مع آرائهم ليحول أحلامهم إلى واقع ملموس .





مؤتمرات الشباب عقدت على المستوى الدورى فى ست نسخ سابقة وحولت مصر إلى منصة عالمية تلفت أنظار العالم فى شهر نوفمبر من كل عام حينما تنظم منتدى شباب العالم ، واستطاعت تلك المؤتمرات أن تحقق حالة فريدة من نوعها وتساعد فى تغيير وجه الدولة .. نستعرض فيما يلى أبرز توصيات مؤتمرات الشباب فى النسخ السابقة قبل انطلاق المؤتمر الوطنى الدورى السابع بالعاصمة الإدارية غدا وبعد غد:





- مراجعة موقف الشباب المحبوسين على ذمة القضايا

- تدشين مركز وطنى لتأهيل وتدريب الكوادر الشبابية

- صياغة استراتيجية شاملة لترسيخ القيم والمبادىء

- دراسة مقترحات ومشروعات تعديل قانون التظاهر

- إعداد برامج وسياسات لنشر ثقافة العمل التطوعى

- الانتهاء من التشريعات المنظمة للإعلام

- عقد حوار مجتمعى لتطوير التعليم

- عقد مؤتمر دورى للشباب

- إنشاء الهيئـة العليـا لتنمية جنوب مصر باستثمارات تصل إلى 5 مليارات جنيه خلال الخمس سنوات القادمة.

- إنهاء كافة المشروعات التنموية بمنطقة نصر النوبة ووادى كركر.

- إطلاق مشروع قومى لإنشاء مناطق صناعية متكاملة للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر

- استمــرار العمـــل فــي توسيـــع نطــاق إجـراءات الحمايــة الاجتماعيــة

- زيادة الجهود الموجهة لتحسين مستوى جودة الحياة

- الإسراع فــي تنفيذ مشروع المثلث الذهبى قنا - سفاجا - القصير على خمسة مراحل متتالية

- تحويل أسوان إلى عاصمة للاقتصاد والثقافة الأفريقية والاحتفال بمرور 200 عام على اكتشاف معبد أبو سمبل

- مراجعة موقف من لم يتم تعويضه في الفترات السابقة لإنشاء السد العالى وما تلاها.

- إعلان عام 2018 عامًا لذوي الإعاقة.

- تكوين مجموعات رقابة داخلية لأجهزة ومؤسسات الدولة من الشباب.

- إطلاق مبادرة لتجميل الميادين وتقنين أوضاع المشروعات الشاببية المتنقلة التي تواجه صعوبة في استخراج التراخيص.

- تشكيل مجموعة للتحفيز والمتابعة من شباب هيئة الرقابة الإدارية الذين قاموا بعرض محاكاة الاقتصاد المصري ومجموعة مقابلة لها من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.

---دراسة تطوير المجلس الأعلى للاستثمار وتحويله إلى المجلس الأعلى للاستثمار والتصدير.

- تفعيل دور المجلس الأعلى للمدفوعات لدمج الاقتصاد غير الرسمي.

- ميكنة المنظومة السيادية مثل الجمارك والضرائب للحد من التسرب المالي.

-البدء في إجراءات إنشاء المجلس الأعلى لقواعد البيانات برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

- دعم الدولة الكامل لمنتدى حوار شباب العالم الذي دعا إليه شباب مصر

- تكليف الحكومة مستعينة بنخبة من الشباب بوضع آلية لمتابعة تنفيذ إستراتيجية 2030





- تكثيف جهود الحكومة والدولة في إحداث التطوير اللازم لمحافظة الإسكندرية من خلال الآتي:

أ‌- زيادة الحيز العمرانى للمدينة بمساحة 18 ألف فـدان.

ب‌- إتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية لتطوير المحاور المرورية بدءًا من ترام الإسكندرية - قطار أبو قير - محور المحمودية وإستكمال كافة الدراسات الخاصة بها بحد أقصى نهاية عام 2017.

- استكمال تطوير المناطق العشوائية (بشاير الخير) بإجمالى7500 وحدة والإنتهاء منها فى منتصف عام 2018

-البدء في تطوير مدينة رشيد الأثرية على أن ينتهى العمل فيها بحد أقصى 3 سنوات من تاريخه.

- الإنتهاء من مشروعات المناطق الصناعية بمحافظة البحيرة بمساحة تصل إلى 1000 فدان وطرحها تباعًا للإستثمار .

31-إنشاء بورصـة زراعية على مساحة 57 فدان في منطقة مديرية التحرير بوادى النطرون والإنتهاء من المشروع خلال عام واحد فقط.

32-البدء الفوري في استكمال الدراسات التنفيذية لمشروع تنمية غرب مصر.

33- البدء الفوري في طرح أراضى المنطقة الإستثمارية بمساحة 10 آلاف فدان في مطوبس بمحافظة كفر الشيخ.

34- تشكيل لجنة من وزارات (الدفــاع، الإسكان، التنمية المحلية، محافظة الغربية) لدراسة قيود الإرتفاع بالمحافظة وإيجاد بدائل لظهير صحراوى لها .

35- قيام الحكومة بالنظر والدراسة الفورية لجميع المطالب والشكاوى التي تقدم بها كل من أهالى محافظات إقليم غرب الدلتا .

36- قيام الحكومة بالبدء بشكل عاجل في إعداد تخطيط متكامل لإنشاء كيان ثقافي شامل بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة يشمل (الأوبرا، المكتبة المسرح مراكز التراث المتحف ورش الإبداع.