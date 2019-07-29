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عن مؤتمرات الشباب.. معتز عبدالفتاح: الرئيس السيسي ليس لديه ما يخفيه.. فيديو

الإثنين 29/يوليه/2019 - 11:14 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
هاني حسين
قال معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، إن هناك اهتماما شديدا بالسياسة التعليمية والصحية والزراعية بشكل أكبر من التنافس والصراع السياسي، خاصة بعد ثورة الثلاثين من يونيو.

وأضاف "عبد الفتاح" في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج " الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، أن مؤتمرات الشباب يتم إعدادها وتنظيمها على مستوى عال جدا، ويتم إظهار شخصيات جديدة من الشباب للتحدث وعرض الرؤى والأفكار.

وتابع: "الرئيس السيسي ليس لديه ما يخفيه أو يمنعه من حضور منتديات ومؤتمرات الشباب، ولا توجد حواجز بينه وبين الشباب، ويتم التباحث والتحدث عن مختلف القضايا والملفات الداخلية".

وأكمل: "رئيس الجمهورية هو المتحدث الرسمي باسم جمهورية مصر العربية في مختلف المجالات وعندما نستمع إلى المعلومة من الرئيس يكون الرد واضحا ومحددا، ومؤتمرات الشباب ساحة لتبادل الآراء وتوجيه التساؤلات للمسئولين".

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