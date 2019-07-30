برلماني: إغلاق المقاهي ليلا ربما يتسبب في ضرب السياحة

تحفظ النائب محمد الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، على قرار محافظة الإسماعيلية، بإغلاق المقاهي ليليلًا، للحد من حالات الطلاق، بقوله،: "القهاوي متنفس للناس تهون عن نفسها ولو فضلوا جوا البيت هيعملوا خناقات أكتر وحالات الطلاق هتزيد".



وأضاف "الفيومي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن تنظيم مواعيد فتح وإغلاق المحال العامة والمقاهي، أمر هام لكن يجب أن نراعي طبيعة كل مكان، خاصة وأن القرار قد يتسبب في ضرب السياحة، في المحافظات التي تتميز بطابعها السياحي.



وكان محافظ الإسماعيلية، اللواء حمدي عثمان، قد أصدر قرارًا، بغلق المقاهي بداية من الساعة الواحدة منتصف الليل، في فصل الصيف، والثانية عشر في فصل الشتاء، وذلك للحد من الطلاق، وجاء ذلك خلال كلمته فى فعاليات اللقاء الجماهيرى الأول، أمس الإثنين، لبرنامج التوعية الأسرية والمجتمعية بمحافظة الإسماعيلية، والذى ينظمه مركز الأزهر العالمى للرصد والفتوى الإلكترونية بالتعاون مع مؤسسات الدولة، تحت عنوان: "الأسرة المصرية: ثقافة تنشئة بناء"، وذلك لتأهيل المقبلين على الزواج، ودعم الترابط الأسري.