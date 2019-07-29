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يحبس الأنفاس.. الكشف عن تفاصيل وموقع فندق الرعب ..صور

الإثنين 29/يوليه/2019 - 11:50 م
صدى البلد
كريم جمال
لو كنت من عشاق زيارة الفنادق المميزة والغريبة حول العالم؟، فطلبك سيكون متاحًا فى النرويج حيث تخطط شركة لإنشاء فندق مبنى على حافة جبل.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مجموعة من الصور التى تظهر الفندق الفريد، الذى سيوفر تجربة إقامة شبه دائمة فى الهواء.

وبحسب CNN، فالتصميم الجديد يشبه الإمتداد الجبلى، وسيكون به مساحة ليست صغيرة توفر ميزة استيعاب اكبر عدد ممكن من النزلاء للإستمتاع بمشهد الطبيعة الخارق.

ويحتوى الفندق على 3 طوايق تضم النزلاء فى غرف شبه معلقة بين السماء والأرض، لكى تضفى قليلًا من الإثارة لدى تجربة النزلاء المقيمين فى الفندق.

وسيكون حمام السباحة بقاع شفاف لكى ترى سفح الجبل من أعلى نقطة ممكنة، وتشعر أنك تسبح فى الهواء لا الماء.
يحبس الأنفاس.. الكشف عن تفاصيل وموقع فندق الرعب ..صور
يحبس الأنفاس.. الكشف عن تفاصيل وموقع فندق الرعب ..صور

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