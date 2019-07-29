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حوادث

شخصيات إعلامية من 31 دولة أفريقية في زيارة أكاديمية الشرطة.. فيديو

الإثنين 29/يوليه/2019 - 11:01 م
جانب من الصور
جانب من الصور
مصطفى الرماح - محمد صبري
استقبلت أكاديمية الشرطة وفدًا ضم عددا من الشخصيات الإعلامية الأفريقية يمثلون "31" دولة، بالتنسيق مع قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية.

كان فى استقبال الوفد اللواء دكتور/ مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، وعدد من قيادات الأكاديمية، حيث رحب رئيس الأكاديمية بالوفد الزائر ، ونقل لهم تحيات اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية، وحرصه على الاهتمام بتلك الزيارة وتأكيد سبل التعاون والتبادل الثقافى والأمنى والمفاهيم والخبرات التدريبية مع كافة الدول الأفريقية.

وشاهد الوفد فيلمًا تسجيليًا عن أكاديمية الشرطة وكياناتها المختلفة، ثم قاموا بجولة داخل الأكاديمية شملت مركز بحوث الشرطة والمركز التدريبى الأمنى للكوادر الأفريقية، بالإضافة إلى المنشآت التدريبية والتعليمية وميادين التدريب القتالى والرماية والقرية التكتيكية وميادين التدريب الفنى الأمنى على التخصص بنظام المحاكاة، ومشاهدة عروض الخيالة وتدريب الكلاب على أعمال الأمن والحراسة.

ومن جانبهم أعرب الزائرون عن تقديرهم البالغ واعتزازهم بالدور المصرى الرائد فى مجال التدريب الأمنى داخل الأكاديمية وإعجابهم الشديد بما شاهدوه من تطور فى البرامج والمناهج التعليمية والتدريبية ،وتوجهوا بالشكر لوزارة الداخلية على حفاوة الاستقبال والاهتمام بالزيارة فى ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، واتساقًا مع السياسة العامة للدولة المصرية الهادفة بأحد أهم محاورها إلى دعم أواصر الصلة والتعاون والترابط الوثيق مع الدول الأفريقية فى كافة المجالات.

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