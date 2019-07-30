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اقتصاد

الوكيل: مصر تعرض تجربة مدن الجيل الرابع بـ قمة برشلونة الاستثمارية

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 02:01 ص
الوكيل
الوكيل
ولاء عبد الكريم
قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد غرف البحر الأبيض و الاتحاد العام للغرف التجارية، إنه من المقرر الترويج لمدن الجيل الرابع التي سبق و أن أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشارك وفد مصري من المستثمرين العقارين بقمة الاستثمار العقاري الأورومتوسطي بمدينة برشلونة بإسبانيا خلال أكتوبر المقبل.

أوضح "الوكيل"، فى بيان اليوم، أن مدن الجيل الرابع تتضمن عددا من المشروعات التي تنفذها مصر من بينها " العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وشرق بورسعيد والمنصورة الجديدة وحدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة والشيخ زايد الجديدة والإسماعيلية الجديدة والجلالة والعبور الجديدة وتوشكى الجديدة وناصر ــ غرب أسيوط وغرب قنا وملوى الجديدة والفشن الجديدة".

وذكر أن تلك الاجراءات تشغي لتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال التنمية العمرانية من خلال زيادة المساحة المتاحة للعمران من 6% إلى 12% لاستيعاب الزيادة السنوية فى السكان، وتحفيز النمو الاقتصادى المتسارع من خلال المشروعات التنموية الكبرى وإتاحة فرص عمل متنوعة لتصبح تلك المدن مراكز لريادة المال والأعمال على المستوى القومى والإقليمى.

وأشار إلي أن المؤتمر سيكون فرصة متميزة للترويج للاستثمار بمصر ، إذ سيجمع قيادات كبرى الشركات الاوروبية والخليجية المتخصصة الى جانب البنوك والصناديق الانمائية، وستكون فرصة متميزة لمشاركة الشركات المصرية معهم فى مشاريع الاستثمار العقارى فى إفريقيا لتتكامل مع مشاريع البنية التحتية التى بدأت مصر فى تنفيذها ولنشر النماء والتنمية فى مختلف ربوع إفريقيا فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى.

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