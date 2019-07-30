لأسباب اجتماعية واقتصادية.. برلماني يطالب بتعميم إغلاق المقاهي ليلا بعد قرار الإسماعيلية

طالب النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، بتعميم قرار محافظ الإسماعيلية الخاص بإغلاق المقاهي في الواحدة منتصف الليل، للحد من حالات الطلاق، على جميع المحافظات.





وقال "أبو حامد"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"،: "إن القرار لا يجب أن يقتصر فقط على المقاهي، وإنما يكون معمم على جميع المحلات العامة أيضًا"، مطالبًا بضرورة أن يكون قرار محافظ الإسماعيلية تجربة وخطوة لتعميمها على مستوى الجمهورية.





وأضاف، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، بالبرلمان، أن استمرار عمل المقاهي إلى ما بعد منتصف الليل، يخلق كثيرا من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، مما يحدث حالة توتر مجتمعي وأسري، يجب مواجهتها.



