لأسباب اجتماعية واقتصادية.. برلماني يطالب بتعميم إغلاق المقاهي ليلا بعد قرار الإسماعيلية

طالب النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، بتعميم قرار محافظ الإسماعيلية الخاص بإغلاق المقاهي في الواحدة منتصف الليل، للحد من حالات الطلاق، على جميع المحافظات.
وقال "أبو حامد"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"،: "إن القرار لا يجب أن يقتصر فقط على المقاهي، وإنما يكون معمم على جميع المحلات العامة أيضًا"، مطالبًا بضرورة أن يكون قرار محافظ الإسماعيلية تجربة وخطوة لتعميمها على مستوى الجمهورية.
وأضاف، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، بالبرلمان، أن استمرار عمل المقاهي إلى ما بعد منتصف الليل، يخلق كثيرا من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، مما يحدث حالة توتر مجتمعي وأسري، يجب مواجهتها.
وكان محافظ الإسماعيلية، اللواء حمدي عثمان، قد أصدر قرارًا، بغلق المقاهي بداية من الساعة الواحدة منتصف الليل، في فصل الصيف، والثانية عشر في فصل الشتاء، وذلك للحد من الطلاق، وجاء ذلك خلال كلمته فى فعاليات اللقاء الجماهيرى الأول لبرنامج التوعية الأسرية والمجتمعية بمحافظة الإسماعيلية، والذى ينظمه مركز الأزهر العالمى للرصد والفتوى الإلكترونية بالتعاون مع مؤسسات الدولة، تحت عنوان: "الأسرة المصرية: ثقافة تنشئة بناء"، وذلك لتأهيل المقبلين على الزواج، ودعم الترابط الأسري.