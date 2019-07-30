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برلمان

لجنة برلمانية تعلن فتح ملف وضع حد أدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 06:00 ص
المقاهي
المقاهي
عبد الرحمن سرحان
قال النائب عبد الرزاق زنط، عضو لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، إن اللجنة سوف تعكف على مناقشة تحديد حد أدنى للعاملين بالقطاع الخاص، خلال دور الانعقاد الخامس والأخير للبرلمان، والمقرر انطلاقه مطلع شهر أكتوبر المقبل.

وطالب "زنط"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، من الحكومة إرسال مشروع قانون لتحديد حد أدنى للاجور للعاملين بالقطاع الخاص، أسوة بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وأكد، عضو لجنة القوى العاملة، بالبرلمان، ضرورة أن يكون هناك حد أدنى للأجور، على أن تزداد تباعًا، لمواكبة ارتفاع الأسعار ومستوى المعيشة.

وكانت وزارة القوي العاملة ، قد ترأست، اليوم الاثنين ، الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، لمناقشة كيفية تطبيق قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بالحد الأدنى للأجور، والعلاوة الخاصة، والحافز الشهري ، أسوة بما تقرر للعاملين بالدولة علي العاملين بالقطاع الخاص، وحل كافة المشكلات التي تعترضه ، وذلك بحضور ممثلين عن 11 وزارة، فضلا عن ممثلين عن أصحاب الأعمال والعمال.

وتم التوافق بين ممثلي المجلس الأعلى للحوار المجتمعي "الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال" علي أن يكون الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 2000 جنيه ، وصرف علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي بحد أدني 75 جنيها ، و150 جنيها حافزا شهريا أسوه بالعاملين بالدولة، وذلك طبقًا للقواعد والنظم الداخلية والمالية الحاكمة لكل شركة أو منشأة ، وظروفها المالية والاقتصادية، علي أن يكون ذلك مدعما بالأسانيد التي تفيد عدم مقدرة المنشأة في دفع ما تم التوافق عليه.

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