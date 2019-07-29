الحكومة تبدأ مخططات تطوير صناعة الغزل والنسيج.. جولات لقطاع الأعمال العام لرفع كفاءة الشركات التابعة بالمحافظات ومحالج الأقطان

قطاع الأعمال:

اقتراض 10 مليارات جنيه لتطوير شركات الغزل والنسيج حملة إعلامية لتعريف المزارعين بمبادرة تحسين القطن لصالح الفلاح..القابضة للغزل: مزاد بيع القطن يحدد قيمة عادلة لسعر القنطار مسؤلو قطاع الأعمال العام يتجولون في محلج الفيوم المطور تمهيدا لعودته لـ ملك الأسواق .. الحكومة تطلق مبادرة تحسين القطن المصري













كشف مصدر مسئول بوزارة قطاع الأعمال العام، أن الوزارة تقترض نحو 10 مليارات جنيه لتمويل تطوير قطاع الغزل والنسيج.





وأضاف المصدر أن خطة التطوير تعتمد على القروض المعبرية لتوفير نصف تكلفة التطوير البالغة نحو 21 مليار جنيه.





وكان بنك الاستثمار القومي وافق على إقراض الشركة القابضة للغزل والنسيج 1.5 مليار جنيه.





وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام على توفير باقي التمويلات اللازمة لتنفيذ عملية التطوير من خلال استغلال الأصول غير المستغلة من الأراضي التابعة للشركة.





وأعلن الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج أن المزايدة على أسعار القطن ستتم على سعر رتبة أساس تحددها الهيئة العامة للتحكيم وفرز القطن وبعد وصول القطن للمحلج يحصل الفلاح على نسبة إضافية للسعر وفقا لنقاوة القطن.





جاء ذلك خلال زيارة وفد من وزارة قطاع الأعمال لمحافظ الفيوم ،اليوم،للقاء مزارعي الأقطان فى محافظتى الفيوم وبنى سويف.





وأضاف احمد مصطفى، أن تطبيق هذه الآلية فرصة لمواكبة التطور والوصول لسعر عادل للقطن.





تابع: الوزارة ستتحمل تكلفة تطبيق هذه الاستراتيجية لتحسين كفاءة القطن ومراعاة ظروف الفلاحين ومصلحتهم.





وقال إن "كل جنيه سيضاف لقنطار القطن خلال المزاد يعود بالنفع على الفلاح".

تجول مسئولو وزارة قطاع الأعمال العام داخل محلج الفيوم المطور، بحضور اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، ومزارعي القطن في الفيوم وبنى سويف، للإطلاع على أحدث الماكينات والتقنيات المستخدمة في عملية حليج الأقطان.





ويعد المحلج الجديد التابع لشركة مصر لحليج الأقطان التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أول المحالج المطورة ضمن خطة لتحديث 11 محلجا بطاقة إنتاجية حوالي ثلاثة أضعاف الطاقة الحالية لعدد 25 محلجا.





وزارت الوزارة أحد مراكز استلام القطن في المنظومة الجديدة والتابع لشركة مصر لحليج الأقطان بالقرب من محلج الفيوم المطور.





وعقدت الوزارة مؤتمرا مع مزارعي القطن في الفيوم وبنى سويف بمقر محلج الفيوم المطور، استعرضت خلاله ملامح النظام الجديد لتداول القطن والذي يبدأ تنفيذه تجريبيا موسم 2019 في المحافظتين.





واستمعت إلى استفسارات السادة التجار والمزارعين بشأن النظام الجديد لتداول القطن، وقام سيادته بالرد على كافة التساؤلات.

كشف مصدر مسئول بوزارة قطاع الأعمال، عن أن اللجنة الوزارية للقطن ستطلق حملة إعلامية لتعريف المزارعين بمبادرة تحسين القطن التابعة للأمم المتحدة التى ستنطلق فى مصر موسم الجني المقبل .





وأوضح المصدر، أن الحملة ستشمل إعلانات في التليفزيون والراديو، مشيرا إلى أنه تم تحديد 9 مراكز لاستلام القطن في محافظة الفيوم تتضمن سنورس، ابشوى، طامية بالإضافة الى 8 في بني سويف منها مركزين فى اديسا.





وتابع: "سيتم استلام الأقطان في المراكز الجديدة بدءا من يوم السبت الموافق 17 أغسطس ولمدة ثلاثة أشهر بواقع 6 أيام أسبوعيا (الجمعة إجازة) من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرًا".

أعلن مصدر مسئول بوزارة قطاع الأعمال العام ، عن أنه سيتم إطلاق مبادرة تحسين القطن من العام المقبل لإعادة سمعة القطن المصري كـ"ملك" الأقطان في الأسواق.





وأوضح المصدر، أن هذه المبادرة تم تنفيذها في باكستان بالتعاون مع الأمم المتحدة وسيتم تطبيقها في مصر الموسم المقبل، وتستهدف المبادرة تحسين القطن رفع قيمة القطن وتصديره في شكل غزول من خلال ضخ استثمارات في هذا القطاع لإضافة قيمة مضافة للقطن المصري.





وأضاف أن الحكومة والمجتمع يتحملان مسؤولية تدهور حالة القطن المصري على مدار سنوات، مؤكدا أن الحكومة الحكومة حاليا اهتماما كبيرا بإعادة سمعة القطن آلمصري وزراعة وتجارة وحليج القطن كمرحلة أساسية لتطوير القطن ويليها تطوير صناعة الغزل والنسيج.





وكانت الحكومة شكلت لجنة لتطوير الأقطان برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزارات الزراعة والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام.



