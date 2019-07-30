لو هو سوبر ستار أنا الملكة.. راغب علامة وأحلام وجها لوجه بعد القطيعة.. القصة كاملة

حالة من الخلاف الحاد سيطرت على علاقة الفنان راغب علامة والفنانة أحلام أثناء تواجدهما معًا في لجنة تحكيم برنامج آراب أيدول في مواسمه الأولى.





التناغم لم يعرف سبيلًا بين الطرفين في حين كان راغب علامة دائم التغزل في جارته اللبنانية في لجنة التحكيم نانسي عجرم، ومذيعة البرنامج أنبيلا هلال، وهو ما لم يرُق لأحلام التي صرحت بذلك قائلة "راغب يتغزل في نانسي لكي يثير غيرتها لكن الأمر لا يعنيها"، بينما رد راغب بأنه حقيقة عند تغزله في إحداهن كانت أحلام تستشيط غضبا.