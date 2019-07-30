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أصل الحكاية

لو هو سوبر ستار أنا الملكة.. راغب علامة وأحلام وجها لوجه بعد القطيعة.. القصة كاملة

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 09:02 ص
راغب علامة وأحلام
راغب علامة وأحلام
أحمد سالم
حالة من الخلاف الحاد سيطرت على علاقة الفنان راغب علامة والفنانة أحلام أثناء تواجدهما معًا في لجنة تحكيم برنامج آراب أيدول في مواسمه الأولى.

التناغم لم يعرف سبيلًا بين الطرفين في حين كان راغب علامة دائم التغزل في جارته اللبنانية في لجنة التحكيم نانسي عجرم، ومذيعة البرنامج أنبيلا هلال، وهو ما لم يرُق لأحلام التي صرحت بذلك قائلة "راغب يتغزل في نانسي لكي يثير غيرتها لكن الأمر لا يعنيها"، بينما رد راغب بأنه حقيقة عند تغزله في إحداهن كانت أحلام تستشيط غضبا.

لو هو سوبر ستار أنا
وساد خلاف بين الاثنين مع بدء البرنامج عن الأحق منهما بلقب رئيس لجنة التحكيم، لكن إدارة قناة إم بي سي تدخلت لتؤكد أن البرنامج ليس به هذا اللقب من الأساس، ولجنة التحكيم كلها على قدر واحد من المساواة.

كانت المقاطعات أثناء الكلام هي السمة الغالبة بين أحلام وراغب علامة، واختلاف الرأي دفعهما لشيء من العناد وهو ما وضح جليا للمشاهدين وقتها، قبل أن تتغير مقاعد لجنة الحكام في البرنامج.


لو هو سوبر ستار أنا
تلك المقاطعة في الحديث كانت سببا في انسحاب راغب علامة بعد موسمين من بدء البرنامج - وذلك وفقا لتقارير صحفية لبنانية أكدت ذلك -.

كان لأحلام تصريحات غليظة عن راغب بعد الموسم الثاني قالت خلالها "وإيه يعني لقبه سوبر ستار بيطير يعني زي سوبر مان ولو هو سوبر ستار.. انا الملكة". 


لو هو سوبر ستار أنا
وتابعت "راغب علامة معندوش ثقة في نفسه وكل يوم عنده مشكلة معايا من غير سبب.. يا أنا يا راغب علامة في الموسم الثالث في اراب ايدول .. وهو يدعي انه رئيس لجنة التحكيم وهذا ليس حقيقيًا". 

ويعود راغب وأحلام ضمن لجنة تحكيم برنامج The Voice إلى جانب المصري محمد حماقي والمغربية سميرة سعيد، وسط ترقب لشكل الظهور معا من جديد والعلاقة بينهما وهو ما يثير فضول الجمهور نحو المشاهدة.

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