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خبير بيئي: البلاستيك مستحدث على البشر وتلوثه مشكلة عالمية.. فيديو

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 12:39 ص
صدى البلد
أيمن سيد
قال الدكتور جمال جمعة الخبير البيئي وامين عام مساعد الاتحاد العربي لحماية الحياة البرية والبحرية، إن البلاستيك يعتبر من الأمور المستحدثة على البشر نظرا لأنه رخيص وفى متناول الناس وله العديد من المميزات من الناحية الصناعية والطلبيات عليه متزايدة . 

وأضاف جمعة فى مداخلة لبرنامج "مساء دى ام سى"  أن هناك كميات ضخمة فى الإنتاج، مشيرا إلى أن تلوث البلاستيك أصبح مشكلة عالمية بسبب أنه غير قابل للتحلل حيث يصل إلى مئات السنين دون أن يتحلل. 

وتابع أنه لايؤثر عليه ميكروبات ويعتبر وجوده فى البيئة البحرية ذات تأثير سلبى للغاية، حيث أن المخلوقات البحرية تأكله مشيرا إلى أن الحوت على سبيل المثال يتغذى على هائمات منها البلاستيك وبعد فترة يموت بسبب البلاستيك. 

واستكمل أن هناك محاولات من العلماء من أجل مواجهة أزمة البلاستيك على مستوى العالم وبخاصة فى المياه. 

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