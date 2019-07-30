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تعليم

43377 طالبا بأولى ثانوي يمتحنون الدور الثاني في الفلسفة اليوم

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 01:59 ص
صدى البلد
ياســـمين بدوي
يؤدي طلاب الصف الاول الثانوي 2019 اليوم الثلاثاء الموافق 30 يوليو 2019، امتحان الدور الثاني في مادة الفلسفة والمنطق، حيث يبدأ زمن الامتحان من التاسعة صباحا ويستمر حتى الساعة العاشرة والنصف صباحا.

ووفقا للإحصائيات الرسمية المعلنة من جانب وزارة التربية والتعليم بعد اعلان نتيجة امتحانات مايو 2019، يبلغ عدد طلاب الصف الأول الثانوي الملزمين بدخول امتحان الدور الثاني او الفرصة الثانية في مادة الفلسفة والمنطق 43.377 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية.

وأكد المسئولون عن امتحانات أولى ثانوي 2019، أن امتحانات الدور الثانى لطلاب أولى ثانوى 2019، تنعقد بنظام الامتحانات الورقية وليس بنظام الامتحانات الإلكترونية.

وأوضح المسئولون عن امتحانات الصف الأول الثانوى 2019، أنه بالنسبة لامتحانات الدور الثاني لـ الصف الأول الثانوى 2019، تقتصر أسئلتها على مناهج الفصل الدراسي الثاني التي امتحن فيها الطلاب في امتحانات مايو.

وكانت امتحانات الدور الثاني للصف الاول الثانوي انطلقت يوم الأحد 21 يوليو 2019، ومن المقرر أن تستمر حتى الأحد 4 أغسطس 2019.

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