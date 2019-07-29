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ثقافة

أوبرا عايدة: هدفنا جذب 4 آلاف سائح لحضور عرضين في أكتوبر المقبل بالأقصر

الإثنين 29/يوليه/2019 - 11:41 م
أوبرا عايدة
أوبرا عايدة
أ ش أ
قالت الدكتورة نيفين واصف المدير التنفيذي لمشروع أوبرا عايدة إنه سيتم تنظيم المؤتمر الصحفي الأول لعروض "أوبرا عايدة ـ الأقصر" يوم الثلاثاء الموافق ٦ أغسطس المقبل للاعلان عن كافة تفاصيل تلك العروض.

وأشارت واصف ، فى بيان اليوم ، الى أن عروض "أوبرا عايدة" التي سيحتضنها معبد الملكة حتشبسوت بالأقصر مطلع الشتاء القادم تسعى إلى جذب 4 آلاف سائح من دول العالم لحضور عرضين يومي 26 و 28 أكتوبر القادم ، موضحة أنه سيتم استخدام أحدث تقنيات الصوت والضوء في تلك العروض ، ليشعر الجمهور أنهم جزء من العرض في تجربة فريدة لا تنسى.

وأضافت أن "أوبرا عايدة ـ الأقصر" يقدمها نحو 80 عازفا من أوركسترا أكاديمية (لفيف) السيمفونية في أوكرانيا، بقيادة المايسترو الأوكرانية أوكسانا لينيف ، أول إمرأة ترأس أوبرا جراز في النمسا ، وبمشاركة حوالي 70 موسيقيًا ضمن الكورال الوطني الأوكراني (دومكا) ، وإخراج المخرج المسرحي الألماني مايكل شتورم.

ولفتت الى أن عروض هذا العام تشهد مشاركة متميزة من نجوم عالمية ساطعة في مجال العمل الأوبرالي ستتألق في سماء الأقصر، حيث تؤدي دور الأميرة الإثيوبية "عايدة" النجمة الكورية ساي كيونج ريم ، ذات الخبرة في تقديم هذا الدور على مسارح كوريا واليابان وألمانيا، بينما يجسد دور البطل المصري "راداميس" النجم البلجيكي مايكل سباداتشيني، ذو الحنجرة الذهبية ، كما يكون دور "أمنيسريس" ابنة الملك المصري من نصيب النجمة التشيكية أليسكا ويصوفا، ودور "أموناصرو" الملك الأثيوبي، من نصيب الفنان اليوناني أريس أرجيريس.

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