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تحكم بأفعالك.. ألوان تؤثر على حالتك المزاجية

الإثنين 29/يوليه/2019 - 11:21 م
صدى البلد
ريهام قدري
كشف استشاري الطاقة الحيوية أحمد شعبان عن تأثير الالوان على الانسان وأن طاقتنا تحمل مجموعة من الألوان كل درجة من هذه الألوان لها تأثير على الإنسان.

اللون الأحمر يحفز وينشط الطاقة بشكل عام فمن لديه ضغط نفسي يكون وقتها اللون الأحمر زائدا كثيرا في طاقته، لأنه يفعل طاقة الجسم، ويكون الشخص وقتها لديه سرعة في اتخاذ القرارات، فهناك مجموعة من البرندات العالية والماركات المسجلة تستطيع التعامل مع المشتري بالألوان، حتى يقرر فورا الشراء دون أي تردد.

وهناك أيضا من يستخدم ألوان البني والبنفسجي والألوان الكلاسيكية ويعتمد عليها بعض المطاعم في ديكوراتها نجد الأشخاص يدخلون تلك المطاعم ويجلسون بها لفترات طويلة وسنجد أيضا أن أسعارها اعلى من تلك التي تستخدم اللونين الأحمر والأصفر.

اللون البينك الفاتح الموجود في حجر الروز كوارتز يجعل الانسان لديه مشاعر جميلة ومتواصلا مع الاخرين بشكل جيد، فطاقة اللون الروز او الوردي تجعل الشخص محبوبا من الآخرين.

واللون البنفسجي أو الموف يحفز الروحانيات لدى الإنسان ويجعله يتقرب أكثر إلي الله ويكثر في الطاعات.

ومن هنا فالألوان جميعها لها تأثير على جسم الإنسان وهذه الألوان من الممكن أن نحصل عليها عن طريق الطعام أو ارتداء أحجار كريمة تحمل نفس صفات الألوان أو ارتداء ملابس .

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