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ديني

المفتي السابق ينصح بـ 3 أمور تساعد على المواظبة في الصلاة

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 07:21 ص
المحافظة على الصلاة
المحافظة على الصلاة
محمد صبري عبد الرحيم
وضع الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، روشتة شرعية للمحافظة على الصلاة، وهي أولًا: المبادرة إلى الصلاة فور سماع الأذان، فإن من أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها.

وأضاف «جمعة» عبر صفحته بـ«فيسبوك»، أن الأمر الثاني أنه على المسلم أن يكون حريصًا على وضوء دائمًا كلما انتقض توضأ مرة أخرى، ثالثًا: أن يكون حريصًا على قضاء الصلاة الفائتة حين دخول وقت آخر، حتى لا يتراكم عدد من الأوقات فيتكاسل عن أداء الجميع.

ونبه على أن «التسويف» من أهم المشاكل التى تسبب التكاسل عن الصلاة، وهذا يرجع بسبب كثرة الانشغالات اليومية، فيترتب على ذلك توالى وتتالى الصلوات مما يجعل منها عبئًا على المصلى فيتكسل فى أدائها.

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