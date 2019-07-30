معتز عبد الفتاح: نصنع قيادات أفريقيا في مصر ونحن في قلب القارة.. فيديو

قال معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، إن رؤية الرئيس السيسي رؤية وطنية تستهدف تحقيق التنمية والنهوض بمصر.





وأضاف " عبد الفتاح" في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج " الحياة اليوم "، المذاع على قناة " الحياة" ، قائلا:" نحن نصنع قيادات أفريقيا في مصر، و29 دولة افريقية أرسلت شبابها إلى مصر للدراسة والتأهيل".





وتابع:" شباب أفريقيا يعودون إلى بلادهم ويكونوا سفراء إلى مصر في دولهم، ومصر ليست مجرد دولة في شمال شرق القارة ولكنها في قلب القارة"، مضيفا:" مؤتمرات الشباب تجعلنا نتقارب بشكل كبير مع الدول الأفريقية".



