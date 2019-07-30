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معتز عبد الفتاح: نصنع قيادات أفريقيا في مصر ونحن في قلب القارة.. فيديو

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 04:01 ص
معتز بالله عبد الفتاح
معتز بالله عبد الفتاح
هاني حسين
قال معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، إن رؤية الرئيس السيسي رؤية وطنية تستهدف تحقيق التنمية والنهوض بمصر.

وأضاف " عبد الفتاح" في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج " الحياة اليوم "، المذاع على قناة " الحياة" ، قائلا:" نحن نصنع قيادات أفريقيا في مصر، و29 دولة افريقية أرسلت شبابها إلى مصر للدراسة والتأهيل".

وتابع:" شباب أفريقيا يعودون إلى بلادهم ويكونوا سفراء إلى مصر في دولهم، ومصر ليست مجرد دولة في شمال شرق القارة ولكنها في قلب القارة"، مضيفا:" مؤتمرات الشباب تجعلنا نتقارب بشكل كبير مع الدول الأفريقية".

وأكد أن الرئيس السيسي يجيب على أسئلة المصريين في فقرة إسأل الرئيس، وهذه الجلسة تم إقرارها في كل مؤتمرات الشباب ويجيب فيها الرئيس على تساؤلات المصريين في مختلف المجالات، والرئيس السيسي ليس لديه ما يخفيه ويجيب بكل شفافية".

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