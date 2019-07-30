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اقتصاد

قطاع الأعمال العام:21 مليار جنيه لتطوير الغزل والنسيج

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 05:01 ص
مصانع الغزل و النسيج
مصانع الغزل و النسيج
علياء فوزي
تستهدف وزارة قطاع الأعمال العام تدبير 21 مليار جنيه لتطوير قطاع الغزل والنسيج ورفع كفاءة تشغيل الشركات والجهات التابعة.

وأكد تقرير صادر عن الوزارة، اعتزامها الاقتراض بقيمة تبلغ 10 مليارات جنيه لدعم ذلك التوجه من الجهات المانحة سيتم الكشف عنها خلال الفرات المقبلة.

وذكر التقرير أن هناك لجنة وزارية تم تشكيلها علي مستوي وزارات الزراعة، المالية، قطاع الأعمال العام، التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري 
والتنمية المحلية لإطلاق حملة توعية بشأن تحسين القطن عبر مبادرة يتم تبنيها بالتعاون مع الأمم المتحدة.

وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام على توفير باقي التمويلات اللازمة لتنفيذ عملية التطوير من خلال استغلال الأصول غير المستغلة من الأراضي التابعة للشركة.

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