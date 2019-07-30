قطاع الأعمال العام:21 مليار جنيه لتطوير الغزل والنسيج

تستهدف وزارة قطاع الأعمال العام تدبير 21 مليار جنيه لتطوير قطاع الغزل والنسيج ورفع كفاءة تشغيل الشركات والجهات التابعة.





وأكد تقرير صادر عن الوزارة، اعتزامها الاقتراض بقيمة تبلغ 10 مليارات جنيه لدعم ذلك التوجه من الجهات المانحة سيتم الكشف عنها خلال الفرات المقبلة.





وذكر التقرير أن هناك لجنة وزارية تم تشكيلها علي مستوي وزارات الزراعة، المالية، قطاع الأعمال العام، التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري