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ثقافة

اكتشاف مواهب ويوم ترفيهي للأطفال في ثقافة أسيوط

الإثنين 29/يوليه/2019 - 10:59 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة أسيوط، وقدم قصر ثقافة أبوتيج يوم ترفيهي للأطفال ضمن فعاليات نادى الطفل الصيفي بالقصر، تضمن عرض أفلام رسوم متحركة وعروض سينما بقاعة الأنشطة لقصص الأنبياء، بالإضافة إلى اكتشاف بعض المواهب للأطفال من رواد نادى الطفل بإشراف فنى من الموسيقار صفي الدين السنباطى.

وعقد قصر ثقافة أسيوط ضمن فعاليات نادى الطفل بالقصر، جلسة تنمية بشرية بعنوان "ماهي الإساءة" والتعرف على معناها وأنواعها المختلفة، ورفع الوعي حول الأثار والنتائج المختلفة المترتبة عليها تلك الإساءات، بجانب التعرف على آليات الإبلاغ عندما يتعرض الطفل لإساءة والتي منها خط نجدة الطفل ١٦٠٠٠ وذلك بالتعاون مع جمعية رواد قصر ثقافة أسيوط.

أقام قصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر ببنى مر كورس كمبيوتر التابع لنوادى التكنولوجيا الخاص بالقصر وقامت علياء الشريف باستكمال شرح نظام التشغيل windows 10 بالتفصيل.

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