محاضرة عن «الأمن والسلامة المهنية» بثقافة المنوفية

عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة باقة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنوفية، حيث أعدت مكتبة أشمون الثقافية محاضرة بعنوان "الأمن والسلامة المهنية" ألقاها عبده عبدالنبي الملاح، بالمدرسة الثانوية الزراعية بأشمون بحضور مجموعة من طلبة التدريب الصيفي بالمدرسة، أكد الملاح أن الأمن والسلامة المهنية من المجالات الهامة التي تهدف إلى حماية العاملين من مختلف أنواع المخاطر المرتبطة بالعمل أو ظروفه وذلك من خلال معالجة العوامل الشخصية أو التقنية التي يمكن أن تؤدي إلى هذه المخاطر، الأمر الذي يفيد في تحسين بيئة العمل وشروطه بحيث يبقى العمال بصحة بدنية وعقلية دائمة.



و أقام قصر ثقافة شبين الكوم ورشة فنية بالورق المقوي وطين الصلصال بحضانة فرست كيدز، تضمنت أشكال متنوعة من الصلصال والورق المطوي، كما أعد بيت ثقافة شبرا بخوم ورشة فنية لتجميع الملصقات لأشكال الفراشات.



وعقد بيت ثقافة الشهداء محاضرة بعنوان "ترشيد استهلاك المياه" ألقاها فريق من شركة مياه الشرب والصرف الصحي برئاسة مني الصعيدي، التى بدأت الحديث بأنه يوجد العديد من فوائد ترشيد استهلاك المياه ومنها توفير وترشيد الإستهلاك على المستهلك ماديا، كما تساعد في توفير الطاقة، كما أعد بيت ثقافة منوف محاضرة تمكين ثقافي بعنوان "منظمات المجتمع المدني والأطفال المعاقين"، ألقاها مصطفي الزناتي تناول فيها الحديث عن تفعيل دور المؤسسات المجتمع المدني لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، وماذا يمكن أن تقدم لهم هذة المؤسسات في سيبل التخفيف من حدة مشكلة الإعاقة.



واستمرت فاعليات الورشة الفنية لتعليم الموسيقي ببيت ثقافة قويسنا، والتي تضمنت كيفية العزف على أنواع مختلفة من الآلات الموسيقية، بالإضافة إلى ورشة حكى للأطفال بعنوان "الأهرامات" بمكتبة سمادون الثقافية، وتناولت الحديث فيها عن الهرم وهو بناء ضخم من الحجر يتكون من حجرات متعددة بها حجرة خاصة بالملك تحتوى على التابوت والمقتنيات الخاصة به وهذة الأهرامات تدل على ثراء الدولة ونفوذها وبراعتها فى الهندسة.