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محمد السادس: المواطنون لديهم ثقة بالمؤسسات الوطنية لبناء المغرب الحديث.. فيديو

الإثنين 29/يوليه/2019 - 10:56 م
صدى البلد
محمود محسن
أكد محمد السادس ملك المغرب أنه "تم إعطاء أهمية خاصة لبرامج التنمية"، مؤكدا أنه من الضرورى أن نتحلى بالشجاعة لتقديمها واقتراح الحلول.

وأضاف الملك خلال حديثه للشعب المغربي في الذكرى الـ 20 لجلوسه على العرش وأذاعته فضائية "اكسترا نيوز"، أن "اليوم المغرب أصبح أكثر عزما على مواصلة الجهود واستكمال مسيرة الاصلاح وما يزخر به المغرب من طاقات يسمح لنا باستكمال ما بدأناه".

وتابع ملك المغرب، أن "طموحنا اليوم أن يكون المغرب ضمن ركاب الدول المتقدمة"، مشيرا إلى أن المواطنين لديهم ثقة كبيرة فى المؤسسات الوطنية وفى مستقبل أفضل ونجحنا فى مسيرة بناء المغرب الحديث.

وأشار محمد السادس إلى أن الانفتاح هو المحفز لجلب الاستثمار وتحسين جودة الخدمات والمرافق وتوفير فرص العمل.

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