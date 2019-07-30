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ثقافة

افتتاح العرض المسرحي مكتوبلي أغنيلك بالإسكندرية..غدا

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 09:04 ص
جمال الشرقاوي
يفتتح البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، رائعة الكاتب حسن عبد السلام، العرض الكوميدى الغنائى الاستعراضى "مكتوبلى أغنيلك" على مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية، غدا الخميس. 

يقول مخرج العرض عبد المنعم محمد: إن المسرحية تسلط الضوء على ما وصل إليه البعض حديثا من مستوى هابط فى مجال الغناء والموسيقى، وتدور أحداثها حول رفض جيل الأساتذة والآباء لما يقدمه كثيرون من الجيل الحالى من الشباب فى مجال الغناء والموسيقى، ولكن فى النهاية يتفق الطرفان ويُقبل الجيل الجديد ومايقدمه من موسيقى وألحان تعبر عنه، بشرط أن ينتقى كلمات مايتغنى به ويحسن اختيارها.

"مكتوبلى أغنيلك" من إنتاج فرقة تحت ١٨ برئاسة الفنان وليد طه، البطولة للفنانين" إيمان البحر درويش، شيرين، صفاء جلال، وائل علاء، مصطفي عبدالسلام، فتحي سعد، محمود تركي، مروه جمال، محمد مجدي، زكي لوجو، حمزه خاطر".

موسيقى وألحان إيمان البحر درويش، توزيع موسيقى يحيى الموجي، استعراضات د. أحمد يونس، أشعار عادل حراز ومصطفي درويش، إضاءة عمرو عبد الله، ديكور محمد عبد الرازق، أزياء فاتن درويش، مساعدو الإخراج "أحمد حامد وسيد هنداوى وإصرار شريف ومحمد أشرف"، مخرج منفذ "أحمد يونس ومنار زين"، تأليف حسن عبد السلام، معالجة وإخراج عبد المنعم محمد.

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