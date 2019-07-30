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برلمان

شباب التجمع يوضح رسائل المؤتمر الوطنى السابع للشباب بالعاصمة الجديدة

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 08:44 ص
مؤتمر الشباب بالعاصمة
مؤتمر الشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة
أمينة الدسوقى
قال علاء عصام عضو لجنة إعلام شباب حزب التجمع، إن المؤتمر الوطنى السابع للشباب، والذى يقام فى العاصمة الإدارية الجديدة فى الفترة من 30 يوليو لـ 31 يوليو، يعطى مجموعة رسائل هامة، أبرزها أن العاصمة الإدارية الجديدة هى المستقبل، وستكون مقرا للمواقع الإدارية، فضلا عن جاهزيتها للمؤتمرات الرسمية.

وتابع عصام فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن العاصمة الإدارية ستكون مركزا للمال والأعمال والشركات العملاقة، مشيرا إلى أن المؤتمر السابع يتضمن أربع جلسات تتمحور حول الإقتصاد، الأمر الذى يدل على حرص القيادة السياسية، بزيادة فرص الإستثمار، ودعوة المعنيين فى هذا المجال للاستماع إلى رؤية الشباب.

وأكد عضو لجنة إعلام شباب حزب التجمع، إن استمرار عقد المؤتمرات الوطنية للشباب، دليل على وجود رغبة حقيقة لدى القيادة السياسية، بخلق مساحات من التواصل واللقاءات المباشرة مع القيادة السياسية فى مشهد ديمقراطى حقيقي.

وأوضح عصام أنه سيتم عقد مؤتمر عن مبادرة حياة كريمة والتى يشترك فيها القطاع المدنى والخاص لإدخال مياه نظيفة وإنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة لهذه الأسر من أجل وعدم خروج الشباب للبحث عن فرص عمل بعيدة.

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