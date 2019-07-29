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أصل الحكاية

تصريح جريء وشرط للظهور.. ياسمين عبد العزيز في التوك شو بعد 17 عاما من القطيعة

الإثنين 29/يوليه/2019 - 11:12 م
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز مع منى الشاذلي
أحمد سالم
بـ طلةٍ ساحرة وابتسامة لم تغب عن وجهها، كانت ياسمين عبد العزيز ضيفة الإعلامية منى الشاذلي، في أمسية تلفزيونة قلّبت في الجانب الإنساني لدى ياسمين عبد العزيز ولم يخل الأمر من بعض الكوميديا والمرح والجرأة في التصريحات.

تحدثت ياسمين عبد العزيز عن حياتها الفنية وعلاقتها بزملائها في الوسط الفني، وأعمالها الماضية والقادمة واسترسلت في الحكي التقليدي كفنانة يهتم الجمهور بأعمالها، لكن الفضول الأكبر لدى المتابعين كان عن حياة ياسمين الخاصة والأسرية التي تغيرت بعد الطلاق من زوجها محمد حلاوة وزواجه بعد ذلك من الممثلة ريهام حجاج.
تصريح جريء وشرط للظهور..
ظلت ياسمين عبد العزيز تقاطع برامج التوك شو على مدار 17 عاما، قبل أن تقنعها منى الشاذلي بالظهور معها، لكن تقارير فنية أكدت أن الظهور كان مشروطا بـ عدم التطرق للحديث عن علاقتها بزوجها السابق، أو الحديث عن زوجة طليقها ريهام حجاج، وهو ما التزمت به منى الشاذلي.

أعلى منحنى للجرأة في لقاء ياسمين ومنى الشاذلي كان سؤالا من الإعلامية الكبيرة لـ ياسمين عبد العزيز "هتتجوزي تاني" فأجابت ياسمين دون تفكير "طبعا هتجوز تاني".

تصريح جريء وشرط للظهور..
ولاقى تصريح ياسمين استحسان المشاهدين في الاستوديو ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذين أثنوا على روحها المرحة وتجاوزها لأزمة الطلاق دون أن تتأثر نفسيا أو فنيا.

آخر أعمال ياسمين عبد العزيز كان مسلسل "لآخر نفس" الذي حقق نجاحا كبيرا في رمضان، إخراج حسام على، وإنتاج شركة سينرجى.

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