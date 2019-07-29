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امتدح القضاء الكويتي.. مواطن مصري معلقا على سجن معتد عليه 17 عاما ..فيديو

الإثنين 29/يوليه/2019 - 11:08 م
وحيد رفاعي
وحيد رفاعي
محمود محسن
أبدى وحيد رفاعي، المواطن المصري المقيم بالكويت، رضاه وسعادته بحكم القضاء الكويتي بسجن مواطن كويتي 17 عامًا في حادث الاعتداء عليه في محل عمله، مؤكدًا أنه رفض التنازل عن القضية؛ لأنه تجب معاقبة الجاني.

وأوضح وحيد رفاعي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" على فضائية "ten"، أن الحكومة المصرية ساندته في أزمته ووزارة الخارجية والهجرة معقبا "رأسي في السماء" بعد الموقف المصري وأن مصر لم تتخلَ عن أبنائها. 

وتابع وحيد رفاعي الذي تم الاعتداء عليه أنه يتوجه بالشكر إلى المحامي الكويتي الذي تبرعه بالدفاع عنه.

وأشار وحيد رفاعي إلى أن القضاء الكويتى لم يتأثر بالإعلام وحكم بشفافية لأنه تصرف فردي ولا يدل على دولة الكويت.

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