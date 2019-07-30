تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة: مبادرات لتعزيز فرص العمل.. والشباب أهم عناصر البرنامج.. ونسعى للارتقاء بالمناطق العشوائية

تنمية المشروعات ينظم ملتقى إعلاميا حول مشروع تطوير المناطق العشوائية

تفاصيل برنامج جهاز تنمية المشروعات للارتقاء بالمناطق العشوائية

نيفين جامع: 6.4 مليار جنيه منح لتنفيذ مشروعات كثيفة العمالة بالمحافظات





نظم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ملتقى إعلاميا لعرض أنشطة برنامج الارتقاء الحضري وتطوير المناطق غير المخططة والذي ينفذه الجهاز في كل من محافظى القاهرة والجيزة.





وأوضحت، نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، في كلمتها الافتتاحية، أن برنامج الارتقاء الحضري وتعزيز فرص العمل بالمناطق غير المخططة، هو أحد المبادرات الطموحة التي يتبناها جهاز تنمية المشروعات حيث يقوم بإدارة وتنفيذ أنشطة البرنامج في أربعة مناطق بمحافظتي القاهرة والجيزة، وبتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية من خلال المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي.





وشارك في اللقاء اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الشركاء الأساسيين في تنفيذ أنشطة البرنامج بالإضافة إلى ممثلين عن مفوضية الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية.





ولفتت " جامع " الى أن الجهاز قد بدأ في تنفيذ أنشطة برنامج الارتقاء الحضري بالمناطق غير المخططة في مصر منذ يناير 2017 بهدف " تحسين نوعية الحياة " للسكان بالمناطق الأربعة المستهدفة بمحافظتي القاهرة (الزاوية الحمراء، عزبة خير الله)، ومحافظة الجيزة (أرض اللواء، ميت عقبة).





ووصفت الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر البرنامج بأنه نموذج لتكامل الجهود التنموية لمواجهة ظاهرة الفقر والبطالة بتلك المناطق، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات تطوير شبكات المياه والصرف الصحي ورصف وتبليط وإنارة الطرق والشوارع وترميم المدارس و الوحدات الصحية والخدمات الحضرية، بالإضافة إلى إتاحة التمويل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تستهدف توليد فرص عمل جديدة مشيرة إلى أن مشروعات الأشغال العامة والتنمية المجتمعية والبشرية تعتبر من المحاور الاستراتيجية للجهاز والتي تهدف الى تحسين المرافق في المناطق المحرومة من تلك الخدمات وإتاحة فرص عمل كثيفة للشباب.





وأكدت في هذا الصدد أن برنامج الارتقاء الحضري وتعزيز فرص العمل بالمناطق غير المخططة يقدم نموذجا لتطوير برامج مستقبلية أكثر تطورا تتكامل فيه المدخلات المختلفة لتطوير المناطق المستهدفة بمحافظتي القاهرة والجيزة، من خلال تكامل وتشابك أنشطة دعم المشروعات متناهية الصغر، والإقراض والتسهيلات المالية والدعم الفني للخدمات غير المالية مع مشروعات الارتقاء بالبنية الأساسية وتطوير بنية الخدمات المجتمعية، بما يحقق أهداف التنمية الحضرية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.





وأوضحت أن الجهاز نجح منذ نشأته عام 1992، فى تقديم منح قدرها 6.4 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات كثيفة العمالة فى مجال البنية الأساسية وتنمية المجتمع والتدريب حققت حوالى 82.4 مليون يومية عمل.





جدير بالذكر أن عدد مشروعات التطوير العمراني/ الاجتماعي بالمناطق الأربعة المستهدفة قد بلغ 35 مشروعا، منها 19 مشروعا بمحافظة القاهرة، 16 مشروعا بمحافظة الجيزة، تصل تكلفتها الإجمالية حوالي 260 مليون جنيه مصري.





وتشمل هذه المشروعات إحلال وتجديد شبكات المياه والصرف الصحي وأعمال رصف الطرق والإنارة، وتطوير عدد من الأنفاق وكباري المشاة. بالإضافة إلى مشروعات تطوير عدد من المدارس والمؤسسات الصحية والأسواق ومواقف الميكروباص، علاوة على توفير الخدمات الترفيهية من خلال الملاعب والمناطق الخضراء والساحات المفتوحة.





واستفاد من هذه المشروعات ما يزيد عن 370 ألف أسرة في كل من عزبة خير الله والزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة، وأكثر من 200 ألف أسرة في أرض اللواء وميت عقبة بمحافظة الجيزة، كما اشتمل البرنامج على برامج تدريبية على الأنشطة الحرفية حيث تم تدريب حوالي 70 سيدة على أعمال السباكة البسيطة بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار نشر ثقافة الحفاظ على قطرة المياه.





كما يجري حاليا الإعداد لتنفيذ برامج تدريبية أخرى على تدوير المخلفات الصلبة، والمشغولات اليدوية، والخياطة، والحاسب الآلي.





وحصل صدى البلد على ملخص برنامج جهاز تنمية المشروعات للارتقاء الحضري وتعزيز فرص العمل بالمناطق غير المخططة.





برنامج الارتقاء الحضري وتعزيز فرص العمل بالمناطق غير المخططة يقدم نموذجا لتطوير برامج مستقبلية أكثر تطورا تتكامل فيه المدخلات المختلفة لتطوير المناطق المستهدفة بمحافظتي القاهرة والجيزة، من خلال تكامل وتشابك أنشطة دعم المشروعات متناهية الصغر، والإقراض والتسهيلات المالية والدعم الفني للخدمات غير المالية مع مشروعات الارتقاء بالبنية الأساسية وتطوير بنية الخدمات المجتمعية، بما يحقق أهداف التنمية الحضرية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.





والبرنامج نموذج لتكامل الجهود التنموية لمواجهة ظاهرة الفقر والبطالة بتلك المناطق، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات تطوير شبكات المياه والصرف الصحي ورصف وتبليط وإنارة الطرق والشوارع وترميم المدارس والوحدات الصحية والخدمات الحضرية، بالإضافة إلى إتاحة التمويل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تستهدف توليد فرص عمل جديدة مشيرة إلى أن مشروعات الأشغال العامة والتنمية المجتمعية والبشرية تعتبر من المحاور الاستراتيجية للجهاز والتي تهدف الى تحسين المرافق في المناطق المحرومة من تلك الخدمات وإتاحة فرص عمل كثيفة للشباب.





ورحبت نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمسئولين والمتخصصين والمهتمين بقضايا الارتقاء الحضري بالمناطق العشوائية غير المخططة والتي تشكل واحدة من أهم الملفات التي تتصدر قائمة اهتمامات القيادة السياسية لما لها من أبعاد إنسانية وحضارية ترتبط بالسلام الاجتماعي والأمن القومي.





وقالت خلال كلمتها بالملتقى الإعلامي لبرنامج الارتقاء الحضري وتعزيز فرص العمل بالمناطق غير المخططة: لم تعد قضية المناطق العشوائية أو غير المخططة مجرد ملف من الملفات العديدة التي تديرها الحكومة من خلال الهيئات والأجهزة المختلفة، وإنما أصبحت هذه القضية المحورية ملفا يتبناه رئيس الجمهورية شخصيا منذ أن تولى السلطة عام 2014، وذلك إيمانا منه بحق المجتمعات التي تقطن هذه المناطق في حياة إنسانية كريمة، فضلا عن أن تطوير المناطق العشوائية والنهوض بنوعية الحياة فيها يقطع الطريق على جماعات الإرهاب والعنف من استغلال أوضاع تلك المناطق وتجنيد متطوعين جدد من الشباب.





وأضافت: في هذا الإطار يأتي برنامج الارتقاء الحضري وتعزيز فرص العمل بالمناطق غير المخططة، كأحد المبادرات الطموحة التي يتبناها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي يقوم بإدارة وتنفيذ أنشطة البرنامج في أربعة مناطق بمحافظتي القاهرة والجيزة، وبتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية من خلال المنحة المفوضة من الاتحاد الأوروبي.





تابعت: يشكل البرنامج نموذجا لتكامل الجهود التنموية لمواجهة ظاهرة الفقر والبطالة بتلك المناطق، وذلك من خلال مشروعات تطوير شبكات المياه والصرف الصحي والطرق والخدمات الحضرية، بالإضافة إلى إتاحة التمويل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تستهدف توليد فرص عمل جديدة.





وقالت: جهاز تنمية المشروعات يركز على النهوض بقطاع المشروعات متناهية الصغر وتشجيع الشباب على ريادة الأعمال وإقامة مشروعات متناهية الصغر توفر لهم فرص عمل وتحسن أوضاعهم الحياتية.





وأوضحت أن استراتيجية الجهاز في هذا المجال تهدف إلى تطوير البرامج التمويلية والخدمات غير المالية لدعم وتنمية المشروعات متناهية الصغر والاهتمام بقطاع التمويل متناهي الصغر الذي يشكل آلية فعالة لزيادة معدلات الشمول المالي.





واستطردت أن الجهاز يعمل على تنفيذ توجهات الدولة نحو تنسيق الجهود مع كافة الجهات التي تعمل في مجال المشروعات متناهية الصغر، وبما يحقق رفع المستوى المعيشي للمواطنين وتوفير فرص عمل جديدة وبما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني.





وكشفت عن نجاح الجهاز منذ نشأته عام 1992، فى تقديم منح قدرها 6.4 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات كثيفة العمالة فى مجال البنية الأساسية وتنمية المجتمع والتدريب حققت حوالى 82.4 مليون يومية عمل.





وأشارت إلى تكامل وتشابك أنشطة دعم المشروعات متناهية الصغر، من خلال الإقراض والتسهيلات المالية والدعم الفني للخدمات غير المالية مع مشروعات الارتقاء بالبنية الأساسية وتطوير بنية الخدمات المجتمعية وغيرها.



