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توك شو

في واقعة هي الأولى من نوعها.. شاب يخرج أمه من قبرها ليصلي عليها

الإثنين 29/يوليه/2019 - 11:02 م
جثة والدته
جثة والدته
حمزة شعيب
عرض الإعلامي محمد الباز، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، صورًا لـ شاب عمره 22 عامًا بمطروح، يخرج جثة والدته التي توفيت عام 2016 ليصلي عليها، عدة مرات؛ لتعود للحياة من جديد.

وأضاف محمد الباز، أن الشاب زعم أنه رأي رؤية تؤكد أنه إذا استخرج جثة والدته وصلى عليها أمام المسجد ستعود للحياة، لافتًا إلى أن الجيران أكدوا أن الجثة لم تتحلل رغم أنها توفيت منذ 3 سنوات.

ونوه محمد الباز إلى أن الشاب مر بظروف نفسية صعبة جدًا بعد وفاتها، ولم يستطِع استيعاب أن والدته توفيت، وتم وضعه في مستشفى المعمورة ويخضع للفحوصات النفسية حاليًا.

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