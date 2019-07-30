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مصر بعد الإمارات من أكثر الدول استخداما للشعر الطبيعي... فيديو

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 02:00 ص
صدى البلد
أيمن سيد
قال محمود الدجوى رئيس شعبة الكوافير بغرفة القاهرة التجارية، إن مصر تجرم استيراد الشعر الطبيعي حيث يعتبر ضمن تجارة أعضاء البشر. 

وأضاف الدجوى فى مداخلة هاتفية لبرنامج " مساء دى ام سى " أن مصر تعتبر أول دولة فى العالم كله علمت العالم استخدام الشعر الطبيعي حيث استخدمه الفراعنة قديما. 

وتابع أن ملوك مصر كانوا يستخدمون الشعر الطبيعي لأنه لا يستطيع على ثمنه إلا هما فقط وذلك لأن مصر أول دولة علمت العالم الجمال. 

واستكمل أن مصر تعتبر بعد الإمارات من أكثر الدول استخداما للشعر الطبيعي ولكن الشعر الذى يدخل مصر يكون بنظام التهريب وليس بشكل رسمى حيث ان من يستخدمه يحصل على مبالغ خيالية. 

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