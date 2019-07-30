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اقتصاد

البنك المركزي: ارتفاع أرصدة الأوراق المالية للقطاع العائلي لـ7.72 مليار جنيه أبريل الماضي

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 12:00 ص
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
محمد يحيي
ارتفعت أرصدة الأوراق المالية لعملاء البنوك للقطاع العائلي لتسجل 7.72 مليار جنيه في أبريل الماضي مقابل 7.313 مليار جنيه في مارس السابق له بفارق407 ملايين جنيه، ومقارنة بـ 7.542 مليار جنيه في فبراير من نفس العام بفارق 178 مليون جنيه.

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن جملة أرصدة الأوراق المالية بالعملة الأجنبية بلغت 2.154 مليار جنيه في أبريل الماضي مقابل 1.96 مليار جنيه في مارس من نفس العام ومقارنة بـ 1.97 مليار جنيه في فبراير 2019.

بلغت أرصدة الأوراق بالقطاع الخدمي 1.21 مليار جنيه مقابل 1.14 مليار جنيه في مارس السابق ومقارنة بـ 1.15 مليار جنيه في فبراير السابق له.

بلغت أرصدة الأوراق المالية للهيئات الأجنبية العاملة بمصر 6 ملايين جنيه مقابل 8 ملايين في مارس السابق و6 ملايين في فبراير من نفس العام.

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