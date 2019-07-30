700 عملية زراعة.. أستاذ جراحة كبد بجامعة المنصورة: لم يحقق أي مركز في أوروبا هذه الأرقام

قال الدكتور محمد عبد الوهاب، أستاذ جراحة الكبد والجهاز الهضمي بجامعة المنصورة، تعليقا على النجاح في إجراء 700 عملية زراعة كبد، أن هذا النجاح ليس شخصيا ولكنه نتاج عمل منظومة متكاملة منذ 30 عاما.



وأضاف " عبد الوهاب" في تصريحات تليفزيونية، قائلا:" لو اتبعت كل مؤسسة نظام فريق العمل سنصبح من أحسن وأقوى الدول، وبدأنا في إجراء عمليات دوالي المريء ثم عمليات جراحة الكبد وكنا أكبر مكان لإجراء عمليات جراحة الكبد واكتشفنا زيادة معدل الأورام والفشل الكبدي وبدأنا الشروع في تنفيذ برنامج زراعة الكبد".



وأكمل:" نحن ملتزمين بأخلاقيات زراعة الكبد ولم تجرى عملية من متبرع لأي مريض بدون إذن عائلته لأن عملية تجارة الأعضاء مرفوضة في مركز الجهاز الهضمي".



وتابع:" المركز أجرى 700 حالة زراعة كبد من شخص حي إلى حي، لم يحقق أي مركز أو مستشفى في أوروبا هذه الأرقام، وتكلفة إجراء العملية 250 ألف جنيه والدولة تتحمل تكلفة العملية بأكملها".

