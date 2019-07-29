الإحصاء:26.2% من الأسر المصرية مشتركة بالتليفون الأرضي

كشفت نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام ٢٠١٧/ ٢٠١٨ أن 26.2 % من الأسر مشتركة في التليفون الأرضي ونحو 23.3% من الأسر تمتلك كمبيوتر شخصي"لاب توب".



وأوضحت نتائج البحث التي أعلنها اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن 76.1% من الأسر تمتلك محمولا عاديا بينما 49,1% يمتلكون محمولأ ذكيا.



وأشارت إلى أن النسبة الأعلى لاستخدام التليفون المحمول العادي في الريف لتحتل نسبة 80,8% مقابل 70,6% فى الحضر، في حين استحوذ الحضر على النسبة الأعلى لاستخدام المحمول الذكي لتصل إلى 60,7% مقابل 39,3% في الريف.



ولفتت النتائج أن 28.1% من الأسر تتعامل مع الانترنت و4,2% من الأسر تمتلك تابلت/آيباد، مشيرا إلى أن 19.1 % من الريف يستخدمون خدمات الانترنت مقابل 38,7% فى الحضر، كما يمتلك 15.8% من أسر الريف كمبيوتر شخصيا "لاب توب" مقابل 32,2% من أسر الحضر.





