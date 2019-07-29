رئيس شعبة الكوافير: الشعر الطبيعي يدخل مصر مهربا والكيلو بـ 22 ألف جنيه.. فيديو

قال محمود الدجوى رئيس شعبة الكوافير بغرفة القاهرة التجارية، إنه لا يوجد شعر طبيعي يدخل مصر بشكل رسمى والموجود يتم تهريبه، مشيرا إلى أن الصين تجرم خروج الشعر الطبيعي من عندها ولكنها هى الكثر تصديرا .



وأضاف الدجوى فى حواره لبرنامج " اليوم" ان هناك نوع من الشعر البلاستيك يمكن استخدامه فى صناعة السينما وهناك شعر مخلط مابين الطبيعى والصناعى .



وتابع ان الهند من أكبر الدول التى تورد الشعر الطبيعي ويعتبر هو اجود انواع الشعر على مستوى العالم ويتميز بسمك الشعرة واطواله الكبيرة .



واستكمل ان الهنود يعتبرونها سلعة تدر دخلا على الأسرة، مشيرا إلى أن الأسعار فى مصر مبالغ فيها وأعلى من أى دولة لأنه يدخل بشكل غير رسمي، حيث إن الكيلو منه 22 ألف جنيه والجرام منه ب 22 جنية.



وأشار إلى أنه يمكن التمييز بين الطبيعى والصناعى عبر تمرير النار عليه .

