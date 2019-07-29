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أخبار العالم

قرارات جديدة لمجلس الوزراء الكويتي حول قضية البدون

الإثنين 29/يوليه/2019 - 11:38 م
القسم الخارجي
كشفت صحيفة "الراي" الكويتية عن تجديد مجلس الوزراء على ضرورة إعداد تشريع قانوني يسهم في إيجاد الحل الجذري والحاسم لقضية المقيمين بصورة غير قانونية خلال فترة العطلة الصيفية، وذلك حتى يكون جاهزًا مع بداية دور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة.

وأشارت مصادر مطلعة أن ملف "مافيا تويتر" الذي فجرته صحيفة "الراي" كان حاضرًا في نقاشات مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس، وسط تأكيد وتشديد على محاربة حسابات وسائل التواصل الوهمية وحسابات الابتزاز، وعدم تعامل أي مسؤول في الدولة أو الرضوخ لأي محاولات من أصحابها سواء كانت ابتزازًا ماليًا أو غيره من خلال طلب معلومات أو خدمات.

وكانت الراي قد قالت إن الأجهزة المعنية سياسيًا وأمنيًا، تعمل عن كثب لمراقبة أي استخدام من قبل سياسيين ومسؤولين في الدولة لمافيا تويتر الابتزازية.

وعلى صعيد آخر، كشفت الصحيفة الكويتية عن بدء الأجهزة المعنية، عملية رصد واسعة للمقيمين بصورة غير قانونية (البدون) وامتداداتهم في دولهم الأصلية، وتم البدء فعلًا بالعراق، حيث جاءت الناصرية في محافظة ذي قار في المرتبة الأولى من حيث التعداد، تليها السماوة والبصرة والزبير وسفوان ومناطق أخرى.

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