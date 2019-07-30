تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة: وفرنا قروضا بـ6.4 مليار جنيه خلال 27 عاما

قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الجهاز نجح منذ نشأته في أوائل التسعينات وحتي الآن في توفير قروض بـ 6.4 مليار جنيه لمشروعات كقيفة العمالة بقطاع البنية الأساسية، إذ ساهمت في توفير 82.4 مليون يومية عمل.



ذكرت " جامع" في تصريحات لها، ان الجهاز يعكف حاليا علي تنفيذ 35 مشروعا بقطاع التطوير العمراني بـ4 مناطق بمحافظتي القاهرة والجيزة بتكلفة إجمالية تبلغ 260 مليون جنيه.



وأوضحت أن تلك المشروعات إحلال وتجديد شبكات المياه والصرف الصحي وأعمال رصف الطرق والإنارة، وتطوير عدد من الأنفاق وكباري المشاة.



وتشمل تلمشروعات تطوير عدد من المدارس والمؤسسات الصحية والأسواق ومواقف الميكروباص، علاوة على توفير الخدمات الترفيهية من خلال الملاعب والمناطق الخضراء والساحات المفتوحة.

