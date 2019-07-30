لوهتعمل تكميم معدة.. تعرف علي الاستعدادات اللازمة للعملية

صرح الدكتور هشام عبد الله إستشارى الجراحة العامة وجراحات السمنة وتنسيق القوام ،أن الاستعداد لعملية تكميم المعدة يحتاج إلى الاهتمام والانتظام، ومن أهم الأمور التي يجب عليك الانتباه إليها الاستعداد النفسي والانتباه لحقيقة أن هذه العملية ستغير نظام وروتين الحياة السابق تمامًا، وستدفع إلى نبذ العادات القديمة في تناول الطعام واتباع نظام حياةٍ جديد وصحي.





وقال الدكتور هشام عبد الله، إن عملية تكميم المعدة أو قص المعدة ستقلل من كمية الطعام الذي تتناوله إذًا أنت بحاجةٍ للبحث عن الصحي والمفيد منه والذي يحتاجه جسدك لتتناوله بدلا من أن تملأ معدتك بطعامٍ غير مفيد وتصبح عاجزًا عن تناول المفيد بعد العملية.





وأضاف الدكتور هشام عبد الله يجب تجنب الأطعمة المشبعة بالدهون والسكريات لأنك بعد العملية لن تجد لها مكانا في معدتك الصغيرة، وابدأ بتناول الفيتامينات المنوعة واجعلها جزءً من نظام غذائك حتى لا يتعرض جسدك لنقصٍ فيها وقصورٍ في الوظائف المعتمدة عليها، ولا تنس شرب الماء ولا تغفل عنه.



