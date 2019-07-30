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مرأة

بإطلالة شبابية جذابة.. فيفي عبده تحتفل بوصولها لـ 5 ملايين متابع على انستجرام

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 12:50 ص
فيفي عبده
فيفي عبده
آية التيجي
نشرت الفنانة فيفي عبده صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على الإنستجرام، بإطلالة جذابة وشبابية للغاية.

وعلقت فيفي عبده على صورتها "‏يا مساء الفل من مصر أم الدنيا دي خمسة مواه مني ليكو بمناسبة وصولي 5 مليون متابع علي انستجرام بفضل حبكم يا أصحابي و أحبابي الغاليين بحبكم"


وظهرت فيفي عبده بصورة لوجهها فقط، وهي تضع مكياجا مميزا للغاية، حيث أبرز جمال عينيها بالآي شادو، والكحل الأسود، وقامت باختيار اللون الأحمر الناري كأحمر شفاه.

وتركت فيفي عبده شعرها منسدلا على أكتافها بشكل جذاب للغاية، وهو ما أبرز من جمال ورقة المكياج، التي قامت باختياره وتلائم بشكل كبير مع ملامح وجهها.

وأكملت فيفي عبده إطلالتها بإرتداء قرطين طويلين باللون الذهبي، وهو ما اكمل وتتناسب مع إطلالتها، واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها.
فيفي عبده فيفي عبده

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