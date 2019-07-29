بعد الاستغناء عن لاعبين.. أبوجبل في الزمالك رسميًا

نجح مجلس ادارة نادى الزمالك في حسم صفقة محمد أبو جبل حارس مرمى سموحة، ليصبح حارسًا للفريق الأبيض بداية من الموسم المقبل وتسلم مسؤولو القلعة البيضاء الاستعناء الخاص باللاعب.



جاء تعاقد الزمالك مع أبو جبل، بعد موافقة إدارة القلعة البيضاء على انتقال عمر صلاح حارس مرمى الأبيض لنادى سموحة لمدة 3 مواسم، بالإضافة إلى أحمد داوودا لاعب وسط الفريق الأبيض، بالإضافة إلى سداد مقابل مادى للفريق السكندرى.



وأنهى مجلس إدارة الزمالك الاتفاق مع مسؤولي سموحة خلال الجلسة التى عقدت منذ قليل بمقر القلعة البيضاء بميت عقبة، ليصبح أبو جبل حارسا للزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

