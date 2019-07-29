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محافظات

وكيل تضامن الأقصر يسلم تأشيرات الحج وتذاكر الطيران للحجاج

الإثنين 29/يوليه/2019 - 11:02 م
حجاج بيت الله الحرام
حجاج بيت الله الحرام
أ ش أ
شهد محمود فاروق محمود وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر رئيس بعثة حج الجمعيات عن المحافظة ، اليوم/ الاثنين/، تسليم تأشيرات الحج وتذاكر الطيران وجميع متعلقات الحجاج الواردة من المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي وذلك بمكتبة مصر العامة، بحضور جميع الحجاج وذويهم وعدد من قيادات مديرية التضامن الاجتماعي وقيادات مكتبة مصر العامة.

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أنه تم التأكيد علي الحجاج بضرورة اتباع التعليمات الواردة من المؤسسة لأمنهم وسلامتهم، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المؤسسة توفر أوجه الرعاية من إقامة ورعاية طبية وإعاشة فاخرة بمكة والمدينة وخدمات أخري.

وأضاف أن إجمالي عدد حجاج الجمعيات الأهلية بالأقصر وصل إلى 144 حاجًا ومشرفا وستكون المغادرة صباح يوم الجمعة الموافق الثاني من أغسطس المقبل ، من مطار الأقصر الساعة 7.50 ، على أن تكون العودة يوم 27 الشهر ذاته من مطار المدينة الساعة 8.30 مساء.

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