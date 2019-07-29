مواد البناء: 189 مليون دولار صادرات الرخام والجرانيت والسيراميك خلال 6 أشهر

بلغت صادرات مصر من "الرخام والجرانيت" و"السيراميك" خلال الفترة (يناير- يونيو) من العام الحالي نحو 189 مليون دولار محافظة على مستواها مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.



وأشار التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء إلى ارتفاع صادرات مصر من "الرخام والجرانيت" خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي بنحو 7% لتسجل ما قيمته 108 ملايين دولار، مقابل 101 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.



وأوضح أنه تم التصدير إلى نحو 104 دول منها 10 دول لأول مرة هي (بنين- مالي-سنغافورة-جورجيا-بوليفيا-باراجواي-ليبيريا-توجو- لاتفيا-سورينام).



وأشار إلى أن (الصين الشعبية) احتلت المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة للرخام والجرانيت، حيث تم تصدير 498.185 ألف طن بقيمة بلغت 28.742 مليون دولار، تلاها (ليبيا) في المرتبة الثانية بنحو 120.465 ألف طن بقيمة بلغت 16.196 مليون دولار، واحتلت المرتبة الثالثة (المملكة العربية السعودية) بنحو 94.116 ألف طن بقيمة 9.208 مليون دولار، تلاها في المرتبة الرابعة (الكويت) بما قيمته 46.532 ألف طن بقيمة 6.846 مليون دولار، تلاها في المرتبة الخامسة (لبنان) بنحو 88.440 ألف طن بقيمة 4.557 مليون دولار.



وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى تراجع صادرات مصر من "السيراميك" خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي بنحو 8% لتبلغ ما قيمته 81 مليون دولار، مقابل 88 مليون دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضي.



وأوضح التقرير، أن صادرات مصر من السيراميك إلى السوق الليبية ارتفعت بنحو 44 % لتبلغ 27.196 مليون دولار مقابل 18.877 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، واحتلت (الأردن) المرتبة الثانية من حيث الدول المستوردة للسيراميك بما قيمته 13.991 مليون دولار مقابل 16.520 مليون دولار بتراجع بلغ 15%، تلاها في المرتبة الثالثة (اليمن) بنحو 9.156 مليون دولار مقابل 8114 مليون دولار بارتفاع بلغ 13%.



واحتلت (المملكة العربية السعودية) المرتبة الرابعة بما قيمته 6.155 مليون دولار مقابل 6.377 مليون دولار بانخفاض بلغ 3%، وجاءت (السودان) في المرتبة الخامسة من حيث الدول المستوردة للسيراميك بما قيمته 4.593 مليون دولار بارتفاع بلغت نسبته 42% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتى سجلت فيها 3.245 مليون دولار.