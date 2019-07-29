عروض أوبرا عايدة في الأقصر لجذب 4 آلاف سائح

أعلنت الدكتورة نيفين واصف، المدير التنفيذي لمشروع أوبرا عايدة أن عروض "أوبرا عايدة ـ الأقصر " التي يحتضنها معبد الملكة حتشبسوت مطلع الشتاء القادم، تسعى إلى جذب 4 آلاف سائح من دول العالم، لحضور عرضين يومي 26 و28 أكتوبر، وسيتحرك العارضون على أرض المعبد مُباشرة، وسط أجواء من الإبهار عن طريق أحداث تقنيات الصوت والضوء، ليشعر المُستمعون أنهم جُزءٌ من العرض، في تجربة فريدة لا تُنسى.



واضافت أن "أوبرا عايدة - الأقصر" يقدمها نحو 80 عازفًا من أوركسترا أكاديمية (لفيف) السيمفونية في أوكرانيا، الذين يتميزون بالتواصل الرائع مع المستمعين، بقيادة المايسترو الأوكرانية أوكسانا لينيف، أول إمرأة ترأس أوبرا جراز في النمسا، ومشاركة حوالي 70 موسيقيًا ضمن الكورال الوطني الأوكراني (دومكا)، الضيوف الدائمين على مسارح أوروبا، وسط أجواء احترافية تصنُعها رُؤية المخرج المسرحي الألماني مايكل شتورم، ذو اللمسة الخاصة في استخدام عناصر الجذب والإبهار



وأشارت الى أن عروض هذا العام تشهد مشاركة متميزة من نجوم عالمية ساطعة في مجال العمل الأوبرالي ستتألق في سماء الأقصر، وتؤدي دور الأميرة الأثيوبية "عايدة" النجمة الكورية ساي كيونج ريم، ذات الخبرة في تقديم هذا الدور على مسارح كوريا واليابان وألمانيا، بينما يجسد دور البطل المصري "راداميس" النجم البلجيكي مايكل سباداتشيني، ذو الحنجرة الذهبية، كما يكون دور "أمنيسريس" ابنة الملك المصري من نصيب النجمة التشيكية أليسكا ويصوفا، ودور "أموناصرو" الملك الأثيوبي، من نصيب الفنان اليوناني أريس أرجيريس.



وينطلقُ المؤتمر الصحفي الأول لعروض "أوبرا عايدة ـ الأقصر" في تمام الساعة 8 مساء، يوم الثلاثاء، 6 أغسطس 2019، بفندق نايل ريتز كارلتون بالتحرير، ويعربُ الفريق الإعلامي لأوبرا عايدة عن التطلع لحضور مُمثلي كافة وسائل الإعلام المحلية والعالمية، لنقل فعاليات المؤتمر، باعتبارهم شُركاء رئيسيين في إنجاح الحدث، الذي يمثل عودة الروح إلى مدينة الأقصر.