تنسيقية شباب الأحزاب: ثقة الرئيس في حديثه بمؤتمرات الشباب أدهشت الأجانب.. فيديو

أكد علاء عصام، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن التوصيات التي تخرج من مؤتمرات الشباب سيتم تنفيذها بشيء فيه نوع من السرعة والإنجاز، مشيرا إلى أنها لقاء ديمقراطي بين الرئيس والشباب بدون وسيط أو حواجز.



وأضاف "عصام"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، على فضائية "TeN أنه منذ أول مؤتمر للشباب والذي عقد في أكتوبر 2016 كانت هناك حالة من الاندهاش أن تُنظم مصر مؤتمرات بهذا الشكل بعد كل الظروف الصعبة التي مرت بها .



وأوضح عضو تنسيقية شباب الأحزاب أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وقف أمام كل الجنسيات وتحدث معهم بكل صراحة ، وتم توجيه له اسئلة صعبة للغاية، مؤكدًا أن الرئيس السيسي كان يتحدث بكل ثبات كامل لدرجة أن الأجانب أنفسهم من أشادوا بهذه المؤتمرات.



وعن إقامة مؤتمر الشباب اليوم وغدا في العاصمة الإدارية الجديدة، قال " العاصمة الإدارية هي المستقبل ، ستكون المقر الرسمي للمؤتمرات والبرلمان ، وستكون مدينة المال والأعمال والسياسة، وستكون أيضًا المقر الرسمي للاقتصاد المصري، وستنقذ مصر من الأزمة السكانية ، وهي الأكثر تطورًا في أفريقيا، وستصبح المدينة العالمية في الوطن العربي".