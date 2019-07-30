اليوم.. التطبيقات وبناء القدرات بمنطقة الشرق الأوسط برعاية الرئيس

تنطلق اليوم الثلاثاء، فعاليات ورشة عمل "التطبيقات وبناء القدرات بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا " رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وينظمها البنك المركزي المصري لمكافحة غسيل الأموال بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.



ومن المقرر أن يفتتح الورشة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري ورئيس جمعية البنوك المركزية الإفريقية ، والمهندس مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من محافظي البنوك المركزية الإفريقية وممثلي المؤسسات الدولية والإقليمية ورؤساء البنوك.



وتستمر الورشة التي تنظمها وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر بالبنك المركزي المصري علي مدي 4 أيام بالقاهرة، بمشاركة وفد من فرقة العمل المالي (FATF)، والبنك وصندوق النقد الدوليين ومجموعة تنفيذ مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة، الاتحاد الدولي لوحدات الاستخبارات المالية.



وتبذل مصر جهودا لدعم المساهمة في التغلب على التحديات التي تواجه البلدان الأفريقية، حيث ترأس مصر الاتحاد الأفريقي خلال عام 2019، إذ تعكس المساهمة البارزة لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ تشغل مصر حاليا منصب نائب رئيس الوحدة بمجموعة MENAFATF الدولية ومن المقرر أن تترأسها خلال العام القادم.



