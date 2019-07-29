ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خسائر بالملايين.. المعمل الجنائي ينتهي من معاينة شركة السياحة المحترقة.. صور

الإثنين 29/يوليه/2019 - 11:45 م
جانب من الصور
جانب من الصور
كتب محمد صبرى
أنهى رجال المعمل الجنائى وضباط الأمن المعاينة التى أجروها لمقر شركة السياحة المحترق بوسط القاهرة لحسر الخسائر والتلفيات التى قدرت بالملايين وجار تحديد سبب الحريق، ويرجح ان يكون ماسا كهربائيا وراء نشوب الحريق.

تلقت عمليات اطفاء القاهرة بلاغا بنشوب حريق كبير داخل مقر تابع لشركة سياحة معروفة بشارع محمود بسيونى دائرة قسم قصر النيل .

على الفور انتقلت 10 سيارات اطفاء الى مكان البلاغ وتمت محاصرة النيران قبل ان تمتد لباقى المبانى المجاورة دون اصابات.

وتبين من المعاينة الاولية ان مقر الشركة مكون من طابق ارضى وطابقين اخرين تم تدميرها بالكامل ويرجح ان يكون ماس كهربائى وراء نشوب الحريق ، وتم تحرير محضر بالحادث والاستماع لشهود العيان من العاملين بالشركة.
خسائر بالملايين.. المعمل الجنائي ينتهي من معاينة شركة السياحة المحترقة.. صور

ترشيحاتنا

ترامب يوقع مرسوما لتعويض عائلات ضحايا 11 سبتمبر

بعد تعثر انتقاله للزمالك.. شرط وحيد من الإسماعيلي للموافقة على عودة محمد عواد

بـ جمبسوت فضي.. هند صبري تتألق في حفل افتتاح الفيل الأزرق

بتهمة إهانة الزند ..الحبس سنتين لمحامى هشام جنينة

ذهب وماس فالصو.. كيف سرقت صديقة الفنانة شيرين سيف النصر مجوهراتها

تأخر طائرة بسبب البنزين.. والكابتن يطلب من الركاب مساعدة مالية.. فيديو

عفاريت مرتضى منصور تدخل أحمد موسى في نوبة ضحك على الهواء

جلسة الخطيب حاسمة.. الأهلي يستقر على قيد 24 لاعبا في القائمة الأفريقية.. تعرف عليهم

بالأرقام.. محمد صبحي أفضل حارس في الدوري وجنش خامسا وشناوي الأهلي غير متواجد

إما الاعتزال أو قبلة الحياة.. سيناريوهات مفاجأة مرتضى منصور لـ شيكابالا

شاهد.. ياسمين الخطيب بملابس البيت.. والجمهور: أبو شيماء اتهور

ببطن مكشوف وجيبة قصيرة.. منة فضالي بإطلالة جريئة مع هاني البحيري

ذهب وماس فالصو.. كيف سرقت صديقة الفنانة شيرين سيف النصر مجوهراتها

الأهلي يشكو رئيس الزمالك للنائب العام والهيئة الوطنية للإعلام

بعد عامين.. شاب يخرج جثة أمه من قبرها بمطروح للمرة الثالثة ويصلي عليها

موجز الرياضة.. الخطيب يحسم قائمة أفريقيا.. صفقات الزمالك وبيراميدز.. مفاجأة كلوب لـ محمد صلاح

ستحاكم في مصر قريبا.. الباز يشن هجوما حادا على هشام عبدالله

موجز الرياضة.. قفشة يغازل الأهلي.. عرض مغر لـ النقاز.. رسالة كهربا لـ الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاش مايوه كت وبدون مكياج.. جويل مردينيان تبهر متابعيها.. شاهد إطلالة جذابة مع ابنتها

ببطن مكشوف وجيبة قصيرة.. منة فضالي بإطلالة جريئة مع هاني البحيري

من الفرعون الذي حيرت مومياؤه علماء الآثار ؟