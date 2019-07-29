خسائر بالملايين.. المعمل الجنائي ينتهي من معاينة شركة السياحة المحترقة.. صور

أنهى رجال المعمل الجنائى وضباط الأمن المعاينة التى أجروها لمقر شركة السياحة المحترق بوسط القاهرة لحسر الخسائر والتلفيات التى قدرت بالملايين وجار تحديد سبب الحريق، ويرجح ان يكون ماسا كهربائيا وراء نشوب الحريق.



تلقت عمليات اطفاء القاهرة بلاغا بنشوب حريق كبير داخل مقر تابع لشركة سياحة معروفة بشارع محمود بسيونى دائرة قسم قصر النيل .



على الفور انتقلت 10 سيارات اطفاء الى مكان البلاغ وتمت محاصرة النيران قبل ان تمتد لباقى المبانى المجاورة دون اصابات.



وتبين من المعاينة الاولية ان مقر الشركة مكون من طابق ارضى وطابقين اخرين تم تدميرها بالكامل ويرجح ان يكون ماس كهربائى وراء نشوب الحريق ، وتم تحرير محضر بالحادث والاستماع لشهود العيان من العاملين بالشركة.