رشوان توفيق يكشف عن واقعة طريفة عند ارتباطه بزوجته الراحلة ..فيديو

قال الفنان القدير رشوان توفيق، إنه لم يكن يتصور أن يتأثر بهذا الشكل بعد رحيل زوجته لأنه كان مرتبطا بها ارتباطا روحيا ونفسيا، مشيرًا إلى أن زواجهما عمره 57 عامًا، منذ أن كان طالبًا بكلية الحقوق.





وأضاف رشوان توفيق فى حواره لبرنامج "مساء دى إم سى"، أن زوجته الراحلة عاشت معه طوال حياته على "الحلوة والمرة" على حد وصفه، حيث قامت بكل شيء لإسعاده وإسعاد أسرته.





وتابع رشوان توفيق أنه مر بأزمات فى حياته لم يعرف أحد عنها شيئًا لأن زوجته كانت تكتم أسرار بيتها خاصة أن أختها كانت تسكن في نفس العمارة.





ولفت رشوان توفيق إلى أنه تعرف على زوجته بالصدفة، معقبا "والدي الله يرحمه قبل وفاته بـ 6 أشهر شاور علي وقاللي احلاهم".