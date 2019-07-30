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مؤسسة ابتسامة: المنصة ستعمل على تذليل العقبات أمام ذوي الاحتياجات.. فيديو

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 01:00 ص
صدى البلد
محمود محسن
أكد أشرف عثمان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة ابتسامة، إنه تم إطلاق منصة إلكترونية تسعى لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة حيث ذكر أن المنصة اُطلق عليها "ماجدة"، نسبة إلى الراحلة "ماجدة سامي" رائدة العمل الاجتماعي التي كانت من أوائل الداعين والداعمين لحق ذوي الإعاقة فى حياة كريمة وفرص.

وأضاف "عثمان"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة "TeN"، أن المنصة تهدف إلى منظومة متكاملة لدمج ذوي الإعاقات في المجتمع عن طريق توفير فرص عمل مناسبة لهم، وتقديم برامج تدريب متنوعة

وتابع رئيس مجلس إدارة مؤسسة ابتسامة أن المنصة الإلكترونية ستضم قاعدة بيانات مجمعة لكل من ذوي الإعاقات، أصحاب الأعمال، المنظمات والشركات المختصة بالتدريب ومنظمات المجتمع المدني وكذلك الجهات المانحة

وأشارأشرف عثمان أن المنصة تسعى لتخطى وتذليل العقبات أمام أصحاب الهمم "ذوي الإعاقة" التي تقف حائطًا سدًا أمام أحلامهم بتوفير فرص عمل لهم، ستقوم المنصة بدور حلقة الوصل بين أصحاب الأعمال والشركات ومراكز التدريب والمؤسسات وبين ذوي الإعاقة.

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