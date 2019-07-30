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ما هي المياه الرمادية.. رئيس جهاز تعمير البحر الأحمر يجيب

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 05:00 ص
تدوير المياه الرمادية
تدوير المياه الرمادية
هاني حسين
قال حسني منصور رئيس جهاز تعمير البحر الأحمر، إن المياه في المنازل تنقسم إلى مياه الصرف الصحي والمياه الناتجة عن الإستحمام وغسل اليدين، لافتا إلى أن المياه الناتجة عن غسل اليدين والاستحمام تكون أقل تلوثا ويطلق عليها «المياه الرمادية»".

وأضاف " منصور " في تصريحات تليفزيونية، أن درجة التلوث في المياه الرمادية قليلة والمعالجة بسيطة ويمكن أن يعاد استخدامها في ري الحدائق.

وتابع:" قديما لم نكن نستفيد من المياه الرمادية وكان يتم إنزال المياه المستخدمة في المنازل في شبكة واحدة وهي شبكة الصرف وتنقل إلى محطات الرفع ثم محطات معالجة وتخضع لمعالجة ثنائية وثلاثية، وذلك يعني تكاليف زائدة".

وأكمل:" محافظة البحر الأحمر محافظة فقيرة مائيا وتأتي المياه إليها منقولة من شمال الجيزة أو من قنا، والمياة المنقولة داخل المدينة تكلفة نقل المتر الواحد من المياه داخل المدينة 20 جنيه للمتر".

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