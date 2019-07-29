ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصادر عراقية تكشف حقيقة القصف الإسرائيلي شرقي بغداد

الإثنين 29/يوليه/2019 - 11:17 م
صدى البلد
عرفة البنداري
نفت مصادر عراقية، اليوم الاثنين، وجود أي قصف إسرائيلي على معسكر أشرف، شرق العاصمة العراقية بغداد، من قبل طائرات إسرائيلية أو غيرها.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن المصادر التي لم تذكرها، قولها "إن بعض وسائل الإعلام الناطقة باللغة الإنجليزية تحدثت عن معلومات حول قصف طيران إسرائيلي لمعسكر أشرف الذي تتواجد فيه منظمة بدر بزعامة هادي العامري، لكن هذا لم يحدث".

وبحسب المصادر، انفجرت قبل يومين، كمية سلاح في المعسكر، بسبب سوء التخزين وحرارة الجو، لكن أي قصف لم يطل المعسكر".

جدير بالذكر أن وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها موقع "ناتسيف نت" المتخصص في المعلومات الاستخباراتية المفتوحة "أوسينت"، قالت إن إسرائيل نفذت قصفا على معسكر أشرف الذي تتواجد فيه منظمة بدر.
وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن قيام طائرة إسرائيلية مسيرة بقصف معسكرات تابعة لميليشيات تابعة لإيران في محافظة صلاح الدين.

ترشيحاتنا

شاهد.. حريق هائل داخل شركة سياحة في وسط البلد

عواد مطلب زمالكاوي يشعل تويتر .. ومغردون :اللي يشترينا نشتريه

المحكمة العليا تبطل قرار العسكري السوداني بإقالة النائب العام

أخبار النادي الأهلي اليوم الاثنين 29/7/2019

تعب طول السنة.. تجار الماشية في دمياط ينتظرون عيد الأضحى لتعويض خسائرهم

شاهد.. محمد صلاح يؤدي مناسك العمرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاش مايوه كت وبدون مكياج.. جويل مردينيان تبهر متابعيها.. شاهد إطلالة جذابة مع ابنتها

ببطن مكشوف وجيبة قصيرة.. منة فضالي بإطلالة جريئة مع هاني البحيري

من الفرعون الذي حيرت مومياؤه علماء الآثار ؟