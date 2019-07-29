مصادر عراقية تكشف حقيقة القصف الإسرائيلي شرقي بغداد

نفت مصادر عراقية، اليوم الاثنين، وجود أي قصف إسرائيلي على معسكر أشرف، شرق العاصمة العراقية بغداد، من قبل طائرات إسرائيلية أو غيرها.



ونقلت قناة روسيا اليوم عن المصادر التي لم تذكرها، قولها "إن بعض وسائل الإعلام الناطقة باللغة الإنجليزية تحدثت عن معلومات حول قصف طيران إسرائيلي لمعسكر أشرف الذي تتواجد فيه منظمة بدر بزعامة هادي العامري، لكن هذا لم يحدث".



وبحسب المصادر، انفجرت قبل يومين، كمية سلاح في المعسكر، بسبب سوء التخزين وحرارة الجو، لكن أي قصف لم يطل المعسكر".



جدير بالذكر أن وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها موقع "ناتسيف نت" المتخصص في المعلومات الاستخباراتية المفتوحة "أوسينت"، قالت إن إسرائيل نفذت قصفا على معسكر أشرف الذي تتواجد فيه منظمة بدر.

وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن قيام طائرة إسرائيلية مسيرة بقصف معسكرات تابعة لميليشيات تابعة لإيران في محافظة صلاح الدين.

