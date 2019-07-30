رسائل جنسية بالغلط على جروب العمل..أقالت 2 من وظائفهما

تسببت رسائل جنسية على جروب العمل بالخطأ على تطبيق المراسلات الفورية الأشهر فى العالم واتسآب، فى طرد شخصين من عملهما، والغريب أن الثنائى المطرود قررا مقاضاة صاحب العمل لتعويضهما بمبلغ وقدره 300 ألف جنيه إسترلينى.



تعود تفاصيل القصة عندما أرسل بول ويلس البالغ من العمر 36 عامًا صورًا إباحية لسيدة وإبداء رأيه عليها، فكانت الإستجابة على جروب العمل من زميله روبرت سولارى الذى يبلغ نفس عمره، والذى ظل يجادله ويمزح معه على تلك الصور.



ولكن سولارى اكتشف أن هناك موظف أخر معهم، حيث قام الأخير بتسليم الهاتف الخاص به لمدير الشركة من أجل إتخاذ قرار بشأن هذه المهزلة الأخلاقية بحسب وصفه.



وقالت الشركة للمحكمة التى تتنظر قضية التعويض أن الحادثة التى بدأت منذ عامين ظلت مستمرة حتى عام 2019 تحديدًا فى شهر يناير الماضى، بالإضافة لتورط الثنائى فى إستخدتم مواقع مقامرة كانا يرسلانها عبر هذا الجروب.



وقال محامى الإثنين إن هذه الصور والفيديو لو صحيحة فهى لغرض التسلية ليس أكثر ولا تهدف لأى إساءة، لأن الجروب يحتوى على رجال فقط.

