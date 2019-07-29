تحذير شديد اللهجة.. حبوب التخسيس تسبب الوفاة

حذرت الدكتورة مها غانم، رئيس قسم السموم بجامعة الإسكندرية، من حبوب وزيوت التخسيس.





وقالت الدكتورة مها غانم ، خلال تصريحات تلفزيونية، «الناس بتاخد حبوب التخسيس على إنها حاجات طبيعية، وإننا طول عمرنا بنستخدمها، بكثرة».





وأضافت الدكتورة مها غانم «بنشوف حالات بتاخد حبوب التخسيس بكميات كبيرة»، موضحة «حبوب التخسيس لا تجعل الأكل يستمر في المعدة لمدة كافية، وبتعمل لخبطة كبيرة في أملاح الجسم، وممكن تموت لو اتاخدت لفترة أكثر من أسبوع».





وأكدت الدكتورة مها غانم «حبوب التخسيس تسبب القيء والإسهال الشديد»، موضحة «لو فقدنا كميات كبيرة من السوائل والأكل الجسم بيفقد وزن ولكن ممكن يحدث وفيات».



