أنيسة حسونة: أرفض استغلال الأطفال المرضى لجمع التبرعات.. فيديو

قالت الدكتورة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، إن العمل الخيري يدعم الدولة ويخفف الأعباء عنها، لافتة إلى أن كثير من المصريين يتبرعون ويطلبون عدم كشف أسمائهم.



وأضافت خلال حوارها ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أنها ترفض استغلال الأطفال في الإعلانات لجمع التبرعات، وعلينا احترام خصوصيتهم وكرامتهم.



وأشارت "حسونة"، إلى أن المصريين يحتاجون إلى الثقة، وافتتاح مستشفى الناس سيكون في الربع الأخير من هذا العام، وسيتم قبول ملفات الأطفال لعلاجهم.



